Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в заседании «круглого стола» на тему «Социальный потенциал женщин в процессе развития гражданского общества в Рязанской области».

Представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Рязанской области Ирина Петина ПетинаИрина Александровнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Рязанской области приняла участие в заседании «круглого стола» на тему «Социальный потенциал женщин в процессе развития гражданского общества в Рязанской области».

Сенатор отметила, что «круглый стол» был организован в Кораблинском районе в рамках комплекса мероприятий по взаимодействию с женскими общественными организациями региона, деятельность которых направлена на социальную помощь женщинам и семьям.

Ирина Петина приняла участие в заседании «круглого стола» на тему «Социальный потенциал женщин в процессе развития гражданского общества в Рязанской области»

В заседании участвовали первый заместитель председателя правительства Рязанской области Анна Рослякова, министр по делам территорий и информационной политике региона Жанна Фомина, глава администрации Кораблинского муниципального района Нина Объедкова, члены Общественного совета района, руководители медицинских и образовательных организаций, предприниматели.

«Сегодняшняя наша встреча – еще один значительный шаг в реализации социальной программы помощи женщинам Рязанской области. В первую очередь, это обмен опытом, эффективными практиками работы общественных организаций», — отметила Ирина Петина.

В ходе «круглого стола» обсуждались меры по укреплению и поддержанию женского здоровья, возможности женщин в сфере предпринимательской деятельности, привлечение бизнес-сообщества для решения социальных проблем, в том числе по трудоустройству женщин.

Председатель Совета женщин города Скопина, руководитель движения «серебряных» волонтеров Альбина Егорова сообщила о направлениях общественной жизни района: организации и поддержании театра, объединений молодежи, волонтерских движений всех возрастов.

Ирина Петина приняла участие в заседании «круглого стола» на тему «Социальный потенциал женщин в процессе развития гражданского общества в Рязанской области»

Руководитель воскресной школы, многодетная мама Наталия Посевкина рассказала о создании в районе воскресной детской школы, где открыто множество кружков и преподают волонтеры, работает кухня для малоимущих. Вся работа проводится под лозунгом «Дети — наше будущее».

Женские общественные организации Кораблинского района — пример не только для многих районов нашей области, но и других регионов страны

Женщины-предприниматели района выразили намерение участвовать в оказании социальной помощи нуждающимся гражданам.

По словам парламентария, женские общественные организации Кораблинского района — пример не только для многих районов нашей области, но и других регионов страны. «Таким опытом необходимо делиться, и мы будем работать в этом направлении», — подчеркнула Ирина Петина, подводя итог «круглого стола».

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