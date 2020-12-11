Объявлены победители Осеннего кубка международного инженерного чемпионата «CASE-IN»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 11 декабря. – Антон Инюцын провёл торжественную церемонию объявления победителей и призёров финала Осеннего кубка международного инженерного чемпионата «CASE-IN» – проекта, входящего в Президентскую платформу «Россия – страна возможностей».

«Второй год подряд проходит Осенний кубок, который позволяет студентам любых регионов России и молодым специалистам предлагать свои решения для топливно-энергетического комплекса. Замечательно, что проект продолжает развиваться. По воле внешних обстоятельств чемпионат перешёл в онлайн, но организаторы, участники и эксперты освоили новый формат, и это стало дополнительным преимуществом для всех», – сказал замминистра.

81 команда финалистов представила экспертной комиссии решения, разработанные всего за 10 дней. Участники Осеннего кубка были разделены на лиги: Школьную, Студенческую, Лигу молодых специалистов и Специальную лигу «ЭКО-CASE». В финале сезона встретились 29 команд школьников, 39 команд студентов и 13 молодёжных команд компаний ТЭК.



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