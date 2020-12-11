Саратовские газовики обеспечили газом котельную нового инфекционного центра

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

11 декабря 2020, 18:55

10 декабря состоялся пуск газа в котельную строящегося инфекционного центра в городе Саратове. Для того, чтобы подача газа стала возможной, АО «Саратовгаз» в рамках технологического присоединения построило более 500 метров полиэтиленового газопровода высокого давления. Необходимые для нужд больницы объемы газа согласованы и выделены поставщиком газа ООО «Газпром межрегионгаз Саратов». Благодаря оперативной работе газовиков, больница, рассчитанная на одновременный прием 250 детей и 150 взрослых, будет обеспечена теплом и горячей водой.

Медицинский комплекс имеет для Саратовской области большое социальное значение, особенно в период пандемии. Он станет самым современным и оснащенным в регионе. Поэтому сотрудники газовых компаний выполнили газификацию в рекордно сжатые сроки.

«Самое уникальное в этом объекте — это скорость его реализации. Проектные работы были выполнены за неделю. На строительство газовых сетей ушло меньше месяца. Мы приступили к работам 16 октября и закончили их 11 ноября 2020 года. К 1 декабря вся исполнительная документация была подписана в Средне-Поволжском управлении Ростехнадзора и газопровод приняли на баланс АО „Саратовгаз“. 10 декабря состоялся пуск газа в котельную», — рассказал генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», АО «Газпром газораспределение Саратовская область», АО «Саратовгаз» Вячеслав Башунов.

Сотрудники компаний «Газпром газораспределение Саратовская область» и «Саратовгаз» добровольно перечислили на строительство медицинского комплекса свой дневной заработок в общей сумме более миллиона рублей.

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