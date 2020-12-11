Станислав Шевченко переизбран на пост президента Всероссийской федерации волейбола

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 11 декабря, в Москве состоялась отчётно-выборная конференция Всероссийской федерации волейбола.

Единогласным решением делегатов президентом ВФВ на следующие четыре года переизбран Станислав Шевченко, который возглавляет организацию с 2010 года. Он был единственным кандидатом на эту должность. Станислав Шевченко является вице-президентом Европейской конфедерации волейбола и входит в состав административного совета Международной федерации волейбола.

Вице-президентами ВФВ переизбраны главный тренер ВК «Уралочка-НТМК», заслуженный тренер СССР Николай Карполь, президент ВК «Белогорье», заслуженный тренер России Геннадий Шипулин и председатель Совета пляжного волейбола ВФВ Андрей Горбенко. Генеральным секретарём организации переизбран Александр Ярёменко.

«Мы получили мандат доверия ещё на четыре года, – отметил Станислав Шевченко. – Основная задача Федерации на данный период: обязательно выиграть несколько медалей на Олимпиаде. У мужчин, у женщин, и в пляжном волейболе мы рассчитываем на награды. Оценка работы федерации за отчётный период – «удовлетворительно». Мерилом являются отборы на Олимпийские игры. У нас уже пять команд отобрались по классическому и пляжному волейболу. Ждём шестую, это женский пляжный волейбол. Уверен, что они отберутся, и у нас будет максимальное представительство на Олимпиаде».

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет Станислава Шевченко с переизбранием на пост президента Всероссийской федерации волейбола и желает всему коллективу организации плодотворной и успешной работы!

Пресс-служба Минспорта России

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