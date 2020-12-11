Четыре ключевых элемента платежей в цифровую эпоху

Source: IMF – News in Russian

Речь директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой на (виртуальном) Сингапурском фестивале «финтех» 2020 года

11 декабря 2020 г.

Спасибо, Маниша, за теплое представление и благодарю Денежно-кредитное управление Сингапура за приглашение. Для меня большая честь принять участие во встрече разработчиков политики и предпринимателей со всего мира.2020 год оказался чрезвычайно трудным. Пандемия принесла огромные страдания, при этом самые тяжелые экономические испытания выпали на долю наиболее уязвимых слоев населения — как в более благополучных странах, так и в более бедных странах.

Однако есть и положительные моменты. Медики и врачи, героически спасающие жизни людей. Работники ключевых отраслей жизнеобеспечения, отвечающие за снабжение электроэнергией, водой и продовольствием.

Нельзя не сказать о многих других специалистах, поддерживающих бесперебойную работу предприятий, — например, тех, кто занят в технологической отрасли. Вы кардинально изменили нашу привычную работу, общение и повседневную жизнь. Вы приблизили цифровое будущее, которое мы ощущаем на кончиках пальцев и которое стучится к нам в дверь.

Я хотела бы представить картину такого будущего и рассказать о четырех ключевых элементах, необходимых для его воплощения в жизнь.

Вообразите себе работницу — мастера по изготовлению мебели, работающую на фабрике в Таиланде. Наступает рецессия, и женщина теряет работу. Вскоре, благодаря пособию по безработице, которое она получает на свой телефон, она открывает собственную мастерскую и начинает продавать продукцию на местном рынке.

Работница совершает и получает платежи с помощью мобильного устройства. Она решает предоставить свою платежную информацию, чтобы получить заем онлайн, нанять работников и расширить свой бизнес. В один прекрасный день она получает запрос на поставку своей продукции за рубеж.

Сегодня уже не нужно быть большой компанией, чтобы стать глобальным игроком.

Цифровая платформа за небольшую комиссию обрабатывает ее платежи, поступающие из‑за рубежа, и предлагает ей услуги страхования, сбережений и возможности инвестировать средства, размещенные на ее депозитах, что повышает устойчивость ее средств к существованию.

Такое было бы невозможно даже десять лет назад.

Это история о человеческом стремлении и изобретательности…

Это история о революции в системе платежей, которая стирает физические границы; она создает данные, которые стали новым золотом и поэтому часто используются в качестве новой формы залога. Это история о недорогих и широкодоступных платежах, которые органично вошли в нашу цифровую жизнь.

По мере того как меняется привычный порядок совершения платежей, меняется и мир. Мы можем предоставить доступ к финансовым услугам 1,7 млрд человек, которые пока не охвачены банковскими услугами, а также помочь многочисленным уязвимым группам населения, которые в настоящее время вынуждены платить высокие комиссии.

Кроме того, благодаря использованию данных, автоматизации и аналитике в режиме реального времени, в банковской и финансовой сферах претерпевает изменения. Наконец, платежные инновации могут привести к изменению международной валютной системы, а именно, к тому, как мы совершаем трансграничные операции, получаем доступ к иностранным активам, обмениваем валюты и устанавливаем цены на продукцию.

Цифровые платежи касаются не только тех, кто разбирается в технологиях, — они в большой степени касаются всего мира.

Поэтому мы должны идти вперед смело, но действовать осмотрительно. Мы обязаны позаботиться о том, чтобы платежные системы развивались, обеспечивая потребности пользователей и гарантируя при этом безопасность и устойчивость. Это необходимо делать на микроуровне. Что касается макроуровня, то мы должны создавать финансовый сектор и международную валютную систему, которые были бы эффективны, вызывали доверие, отличались бы справедливостью и всеобъемлющим характером, сохраняя при этом динамичность.

Цифровое будущее работницы мастерской будет опираться на четыре ключевых элемента: (i) инновации частного сектора; (ii) участие государственного сектора (iii) нормативно-правовую базу; и (iv) международное сотрудничество.

Давайте рассмотрим каждый из них.

Инновации частного сектора

Инновации частного сектора принесли пользу многим людям. Наглядный пример —банковские счета, которые мы используем для сбережений, и пластиковые карты, которыми мы пользуемся для совершения платежей, или услуги мобильного банка, которыми пользуется наша работница мастерской.

Многие люди все еще пользуются наличными деньгами, однако их число может быстро сократиться. Так, в Швеции, например, только 10 процентов взрослого населения до сих пор использует наличные деньги, тогда как десять лет назад их доля составляла 40процентов. За тот же период в Кении использование мобильных банковских счетов многократно увеличилось с 12 миллионов до 61 миллиона, превысив численность населения страны.

Частный сектор наилучшим образом способен оценить потребности населения и предприятий, предоставить разнообразные востребованные продукты и услуги и принять на себя риски, необходимые для инноваций.

Вместе с тем мы обязаны гарантировать, что такие риски не создадут угрозу для конечных пользователей финансовой системы. Нам следует также избегать других возможных опасностей, таких как власть монополий или недостаточный охват услугами уязвимых слоев населения.

В этом нам помогут три остальных ключевых элемента.

Участие государственного сектора

Следующий из них — участие государственного сектора необходимо для обеспечения проверяемых цифровых удостоверений личности, инфраструктуры коммуникаций, денежных средств центрального банка и других важных элементов.

Цифровые удостоверения личности помогут нашей работнице мастерской получить новые финансовые услуги. Это важная предпосылка для расширения доступа к финансовым услугам.

Еще одна важная предпосылка — доступ к интернету. Наша история может сработать, только если работница будет иметь доступ к сети. Почти половина населения мира не подключена к интернету, в том числе 75 процентов населения стран Африки к югу от Сахары и почти 70 процентов жителей Южной Азии. В Северной Америке противоположная картина, где к интернету подключены 75процентов населения.

МВФ настоятельно рекомендует вкладывать средства в инфраструктуру сейчас в рамках усилий по восстановлению экономики после пандемии COVID. Лучше всего — путем синхронизированных мощных государственных инвестиций. Если страны предпримут совместные усилия, они могут достичь на две трети больше, чем действуя по отдельности, при том же уровне затрат. При этом они смогут привлекать важнейшие частные инвестиции.

Разумеется, денежные средства центрального банка — традиционные банкноты, монеты и резервы — будут по-прежнему актуальны. При этом ключевым критерием стабильности станет возможность для нашей работницы из Таиланда переводить получаемые ею цифровые деньги по требованию в национальную валюту.

Деньги центрального банка также помогут ей принимать мобильные платежи, выпущенные разными поставщиками. Подобно общему языку, деньги центрального банка помогают поставщикам обмениваться платежами. На этой основе каждая компания отрасли «финтех» сможет предлагать и развивать свои собственные услуги. Взаимная операционная совместимость открывает дополнительные возможности для инноваций и разнообразия в сфере платежей.

Как должны меняться деньги центрального банка в цифровую эпоху? По мере того как будут появляться новые поставщики платежных услуг, смогут ли они также получать доступ к денежным средствам центрального банка? Появится ли цифровая версия банкнот и монет? Многие страны рассматривают именно такую возможность.

Вид денежных средств центрального банка может измениться, однако их функции меняться не должны. Они по-прежнему должны гарантировать стабильность других видов денег, обеспечивая их развитие и разнообразие.

Нормативно-правовая база

Третий ключевой элемент не менее важен — это прочная нормативно-правовая база. Она должна обеспечивать процветание инноваций и компаний-стартапов, гарантируя при этом достижение важнейших целей: защиты потребителей и их персональной информации, противодействия отмыванию денег и других преступлений и обеспечения стабильности и устойчивости для всех.

Гарантия нормативно-правовой ясности — важнейшая задача, представляющая особую сложность в условиях стремительного развития технологий и продуктов. Открыть бизнес несложно, для этого потребуется заполнить различные бланки. Настоящая трудность заключается в том, что неизвестно, сколько дополнительных бланков придется заполнять. Новые участники рынка будут задаваться вопросом: «Каким правилам нужно следовать? Будет ли мой продукт считаться депозитом, ценной бумагой, платежной системой или чем-то еще?»

По традиции, заложенной Ли Куан Ю, правительство Сингапура продолжает инновации. Новый закон о платежах воодушевляет. Его цель — дать определение цифровым платежным инструментам и внедрить подход к регулированию платежей на основе вида деятельности и рисков.

Если он будет должным образом применяться, то он поможет выровнять условия для новых участников рынка, с тем чтобы к одинаковым видам деятельности с одинаковыми рисками применялись одинаковые правила. Однако оценка таких рисков порождает новые вопросы. Например, наша работница мастерской предложила в качестве залога данные о платежах. Но будут ли займы, предоставляемые на основе более точных данных и аналитической информации, менее рискованными? Должна ли она платить меньше?

Законодателям и разработчикам политики необходимы ресурсы, чтобы добиваться успехов и быть в авангарде. Они должны быть дальновидными и уметь работать сообща, учитывая широкие последствия, к которым могут привести новые виды платежей. Центральные банки и министерства финансов должны, среди прочих, взаимодействовать с антимонопольными службами, группами по защите персональной информации, ведомствами по защите данных, правоохранительными органами, организациями гражданского общества и органами по защите прав потребителей.

Международное сотрудничество

Подобно тому, как деньги пересекают границы, наши усилия по регулированию не должны знать границ. Это подводит меня к последнему ключевому элементу: международному сотрудничеству, в том числе содействию проведению международных платежей и управлению вторичными эффектами.

Сможет ли наша работница мастерской отправлять деньги за границу так же легко, как текстовые сообщения? Или ей придется платить комиссию в среднем в размере семи процентов, как это делают сегодня 800 млн человек, которые зависят от денежных переводов?

Между тем отправление денег — более сложная задача, чем отправление текстовых сообщений. Потребуются технологические стандарты для цифровых денег, взаимные нормативно-правовые режимы и системы идентификации личности, которым страны смогут доверять. Совет по финансовой стабильности при поддержке МВФ недавно предложил дорожную карту для содействия проведению трансграничных платежей. Однако для ее реализации предстоит немало сделать.

Для управления вторичными эффектами ключевая роль также отводится сотрудничеству. По мере более широкого использования цифровых денег последствия будут распространяться по всему миру. Среди них — возможность обмена национальной валюты на более привлекательные иностранные валюты, ослабление эффективности денежно-кредитной политики и действия в обход ограничений на операции с капиталом.

Вторичные эффекты могут иметь еще более далеко идущие последствия. В некоторых случаях новые цифровые деньги могут оказывать воздействие на международную валютную систему.

Страны мира учредили МВФ для того, чтобы он направлял их действия по управлению международной валютной системой, с тем чтобы она стала движущей силой роста для всех. Сейчас, когда риски дальнейшего расхождения между богатыми и бедными усилились, мы признаем, что эта ответственность важна как никогда.

Сегодня мы готовы оказывать помощь в создании более устойчивой валютной системы, которая стала бы более всеобъемлющей, умной и «зеленой».

Лауреат Нобелевской премии и бывший президент Либерии Эллен Джонсон-Серлиф однажды сказала: «Если ваши мечты вас не пугают, значит они не слишком большие».

Большие мечты есть у всех — от транснациональных компаний до предпринимателей компаний-стартапов и нашей работницы мастерской. Наша задача — сделать так, чтобы революция платежей служила на благо всех.

Спасибо.

MIL OSI