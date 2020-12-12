В Иркутской области после прокурорского вмешательства муниципалитет погасил задолженность перед хозяйствующим субъектом на сумму 3,7 млн рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Аларского района Иркутской области провела проверку соблюдения законодательства о защите прав субъектов предпринимательской деятельности при закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Установлено, что администрация муниципального образования «Аляты» заключила муниципальный контракт с ООО «Вальянс» на выполнение работ по обустройству контейнерных площадок.

Несмотря на исполнение субъектом предпринимательской деятельности своих обязательств, оплата по муниципальному контракту не произведена. Сумма задолженности составила 3,7 млн рублей.

В связи с этим прокуратура района внесла главе муниципального образования представление с требованием устранить выявленные нарушения прав хозяйствующего субъекта.

После прокурорского вмешательства образовавшаяся перед организацией задолженность полностью погашена.

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