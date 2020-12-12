В Омске благодаря принятым мерам прокурорского реагирования восстановлены права участников долевого строительства

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Кировского округа г. Омска Омской области провела проверку соблюдения прав граждан – участников долевого строительства.

Установлено, что акционерное общество ТПИ «Омскгражданпроект» являлось застройщиком многоквартирного дома, строительство которого осуществлялось с привлечением денежных средств 137 граждан.

Первоначальный срок передачи жилых помещений гражданам был установлен 31 декабря 2015 года. Однако строительство дома завершено не было.

Прокуратура округа приняла комплекс мер в защиту прав дольщиков. Застройщику неоднократно вносились представления, оперативные работники прокуратуры принимали участие в межведомственных совещаниях по вопросу завершения строительства многоквартирного дома, информации направлялись в профильное министерство правительства Омской области.

Кроме того, прокуратура направила в суд исковое заявление о возложении на АО «Омскгражданпроект» обязанности завершить строительство многоквартирного дома, которое удовлетворено судом в полном объеме и вступило в законную силу.

В настоящее время многоквартирный дом введен в эксплуатацию, идет подготовка к передаче гражданам – участникам долевого строительства ключей от квартир.

MIL OSI