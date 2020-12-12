В Самарской области суд поддержал требования природоохранной прокуратуры и обязал специализированное учреждение очистить акваторию Саратовского водохранилища от полузатонувших плавсредств

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Самарская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку исполнения законодательства об охране вод.

Установлено, что в акватории Саратовского водохранилища находятся полузатонувшие дебаркадер и баржа, которые утратили свои потребительские свойства, эксплуатации и использованию по функциональному назначению не подлежат, загрязняют водный объект.

С целью устранения нарушений закона природоохранный прокурор обратился в суд.

Решением суда требования прокурора удовлетворены. На ФГБВУ «Центррегионводхоз» возложена обязанность провести мероприятия по расчистке акватории водного объекта от остатков полузатонувших судов.

Подъем и утилизация плавсредств находится на контроле природоохранной прокуратуры.

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