Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#КЦ Восточный#Главное#Космодромы#Восточный#OneWeb12.12.2020 15:15

Головная часть с КА OneWeb состыкована с третьей ступенью РН «Союз-2.1б»

Специалисты Космического центра «Восточный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры на космодроме Восточный, входит в периметр Госкорпорации «Роскосмос») с использованием трансбордерной галереи транспортировали космическую головную часть, собранную накануне, в монтажно-испытательный корпус ракеты-носителя. В её составе — разгонный блок «Фрегат» и установленные на переходной ферме космические аппараты спутниковой компании OneWeb.

В соответствии с комплексным графиком подготовки совместный расчёт специалистов провел стыковку головной части с третьей ступенью ракеты-носителя «Союз-2.1б» в зале сборки космодрома Восточный. В ближайшие дни состоится общая сборка ракеты космического назначения, которая является заключительной операцией перед вывозом на стартовый комплекс.

Запуск новой партии из 36 космических аппаратов компании OneWeb запланирован на декабрь 2020 года. Он станет первым полностью коммерческим с космодрома Восточный. Предстоящий пуск также станет первым, реализуемым французской компанией Arianespace для OneWeb с российского космодрома.

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