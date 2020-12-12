Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#WorldSkills#Шоу профессий12.12.2020 20:04

Ракетно-космическая отрасль в проекте «Шоу профессий»

В рамках четвёртого выпуска проекта «Шоу профессий» зрители познакомились с российской ракетно-космической отраслью. Его участниками стали учащиеся школ, финалисты национального чемпионата WorldSkills Russia в компетенции «Инженерия космических систем», которым предстояло за ограниченное время самостоятельно разработать систему развёртывания и управления солнечными батареями малого космического аппарата — искусственного спутника Земли. Ребята также соревновались в викторине по теме «Космическая отрасль».

Они узнали много нового о производстве космических аппаратов, космической навигации, строительстве космодромов, а также о специальностях, востребованных в отрасли на примере компетенции WorldSkills Russia «Инженерия космических систем», поддерживаемой Госкорпорацией «Роскосмос». Независимым экспертом соревнования стал директор Департамента развития персонала и сопровождения проектов госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Шишкин. В своём приветственном слове перед началом выполнения заданий он отметил, что космонавтика — особая сфера, включающая в себя множество разных направлений, в том числе таких популярных сегодня, как робототехника, искусственный интеллект, биотехнология.

«Работа в этой сфере требует разных компетенций — это сплав мечты и технологий. С одной стороны, нужно быть мечтателем, который обладает необходимыми познаниями и широтой мышления. С другой стороны, нужно уметь довести свою мечту до конкретного результата, придумать путь, по которому до него нужно дойти. Каждый из вас наверняка мечтал о полёте в космос, сделать свой инженерный проект. И сегодня у вас такая возможность есть благодаря „Шоу профессий“, благодаря развитию инженерии космических систем», — отметил Дмитрий Шишкин.

Он посоветовал ребятам как можно больше интересоваться всем новым, что происходит в отечественной и мировой космонавтике.

Проект «Шоу профессий» реализуется Министерством просвещения Российской Федерации совместно с Институтом изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования и Институтом развития профессионального образования в рамках всероссийского проекта «Открытые уроки» федерального проекта «Успех каждого ребёнка» нацпроекта «Образование». В ходе шоу школьников знакомят с разными профессиями, в том числе с теми, которые можно получить в профессиональных образовательных организациях.

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