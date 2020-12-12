Source: Russia Federal Space

#Роскосмос12.12.2020 14:29

Состоялась онлайн-встреча с космонавтом Олегом Артемьевым

Сегодня, 12 декабря 2020 года, в онлайн-формате состоялась уникальная встреча с участником двух длительных экспедиций на Международную космическую станцию общей продолжительностью чуть более 365 суток, Героем Российской Федерации, космонавтом отряда Роскосмоса Олегом Артемьевым. В ней приняли участие более 150 детей со всех регионов России.

Главной особенностью данной встречи стала возможность для всех участников встречи лично пообщаться с космонавтом и задать ему свой вопрос. За время общения с Олегом Артемьевым дети задали множество вопросов, среди них: можно ли рисовать акварельными красками на борту Международной космической станции, как заниматься спортом на околоземной орбите и как спят космонавты. Прозвучали также и более технические вопросы: какая операционная система используется в бортовых компьютерах пилотируемых и грузовых кораблей, как МКС спасается от «космического мусора» и многое другое. Один из участников встречи прислал для космонавта Роскосмоса Олега Артемьева свои рисунок, который он посвятил ему.

Для участия в данной встрече все желающие смогли подать онлайн-заявку на информационно-образовательном портале Госкорпорации «Роскосмос» — «Ключ на старт. Космос для детей». Для участия в следующих встречах с космонавтами, специалистами российской ракетно-космической промышленности и другими интересными личностями следите за анонсами и новостями портала.

MIL OSI