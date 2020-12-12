Source: Russia Federal Space

#РКЦ Прогресс#Главное#Союз-512.12.2020 09:17

«Союз-5»: ведется установка оборудования

Фундамент под новое оборудование

Детали нового оборудования

Детали для установки

Детали для установки

В Ракетно-космическом центре «Прогресс» (г. Самара, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») развернуты работы по монтажу установок для сварки трением с перемешиванием. Для проведения операций в Самару прибыла группа специалистов ЗАО «Чебоксарское предприятие «Сеспель».

Сотрудники предприятия — изготовителя оборудования выполнили приёмку подготовленных фундаментов: провели замеры, испытания. В настоящее время проведена установка станин, поворотных столов, залиты анкерные колодцы, идут работы по сборке силовых шкафов. Одновременно продолжается приём комплектующих, расходных материалов и инструментов из г. Чебоксар для организации бесперебойной работы специалистов.

Оборудование, выполняющее роботизированную сварку трением с перемешиванием, изготавливает российская компания ЗАО «Чебоксарское предприятие «Сеспель». Установки создаются с учетом требуемых для ракетного производства толщин, сплавов, специфических видов сварочных швов: кольцевых, круговых и меридианных.

Для создания перспективной ракеты-носителя «Союз-5» по заказу РКЦ «Прогресс» в «Сеспель» будут изготовлены три установки и оснастка к ним под сварку трением с перемешиванием деталей из алюминиевых сплавов. Установки создаются с учетом требуемых для ракетного производства толщин, сплавов, специфических видов сварочных швов: кольцевых, круговых и меридианных.

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