Вячеслав Екимов переизбран президентом Федерации велосипедного спорта России

Source: Russia Ministry of Sport

12 декабря в Санкт-Петербурге состоялась отчётно-выборная конференция Федерации велосипедного спорта России. Трёхкратный олимпийский чемпион Вячеслав Екимов, возглавляющий организацию с декабря 2016 года, переизбран президентом ФВСР на новый четырёхлетний срок. Он был единственным кандидатом на эту должность.

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поздравил Вячеслава Екимова с переизбранием на пост президента ФВСР: «Переизбрание Вячеслава Екимова главой Федерации велосипедного спорта – логичное решение. За те четыре года, что он руководит организацией, были достигнуты успехи в развитии вида спорта, выступлении наших спортсменов на международных соревнованиях, прежде всего, сборной команды по велотреку. Уверен, что огромной опыт в спорте и в руководстве Федерации позволит Вячеславу Екимову продолжить активную работу по подготовке спортивного резерва, продвижению велоспорта в регионах страны, развитию соответствующей инфраструктуры. Желаю ему и коллективу ФВСР удачи и осуществления всех планов».

«Полностью осознаю возложенную на меня ответственность, – сказал Вячеслав Екимов. – Мы составили программу развития, которая зиждется на трёх китах – вопросах финансирования, инфраструктуры для нашего вида спорта, а также нормативно-правовых актах. Одной из главных задач для нас является развитие массового велоспорта».

В ходе отчётно-выборной конференции ФВСР был избран новый состав президиума. Помимо Вячеслава Екимова в него вошли Александр Борзов, Валерий Гриньковский, Александр Гусятников, Андрей Захаров, Игорь Ивашин, Александр Казмерчук, Юрий Киселёв, Павел Костюков, Александр Кузнецов, Юрий Кучерявый, Ринат Латыпов, Анатолий Лелюк, Игорь Макаров, Анатолий Мельник, Ольга Слюсарева, Юрий Староватых, Ренат Хамидулин, Вячеслав Харин, Андрей Хромов, Александр Щербаков. Уже новый состав президиума переизбрал Юрия Кучерявого на пост генерального директора ФВСР.

Пресс-служба Минспорта России

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