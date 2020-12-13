Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦЭНКИ#КЦ Восточный#Главное#Космодромы#Восточный#OneWeb13.12.2020 12:25

Завершена сборка РКН «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb

Сегодня, 13 декабря 2020 года, в монтажно-испытательном корпусе космодрома Восточный совместный расчет специалистов дочерних предприятий Госкорпорации «Роскосмос» завершил общую сборку ракеты космического назначения «Союз-2.1б». В соответствии с графиком работ состыкованы головная часть (космические аппараты OneWeb под обтекателем) и третья ступень с «пакетом» (включающий первую и вторую ступени) ракеты-носителя.

Ракета космического назначения установлена на транспортно-установочный агрегат и готова к вывозу на стартовый комплекс 15 декабря 2020 года.

Предстоящий пуск станет первым полностью коммерческим запуском космических аппаратов с российского космодрома Восточный. Кроме того, он также станет первым запуском, реализуемым французской компанией Arianespace для компании OneWeb с данного космодрома. В настоящее время группировка спутников OneWeb на низкой околоземной орбите насчитывает 74 космических аппарата, планируется запуск сотен других.

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