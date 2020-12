«Синертек» занимается производством высоконадежных твердотельных усилителей мощности с применением новейших технологий — ключевого элемента космических аппаратов навигации, связи и дистанционного зондирования Земли. Продукция рассчитана на гарантированный срок работы в космосе более 15 лет, обладает техническими характеристиками на уровне лучших зарубежных образцов и серийно поставляется для российских производителей космических аппаратов. В 2016 году предприятием получен Сертификат соответствия требованиям и стандартам Airbus Defence and Space, и оно полностью соответствует международным стандартам в области производства космической техники. Здесь продолжают осваивать перспективные технологии изготовления и испытаний широкого спектра источников электропитания для космического применения. Эти устройства могут использоваться в стационарных плазменных двигателях, усилителях на лампах бегущей волны, различных датчиках и системах управления. Совместное российско-европейское предприятие «Синертек» создано в 2005 году РКС, французской компанией EADS Astrium SAS (сегодня — Airbus Defence and Space France) и германской Tesat Spacecom ГмбХ. За годы развития «Синертек» обеспечил адаптацию характеристик бортовых усилителей мощности под требования заказчика. В 2016 году заключено пятистороннее соглашение с РКК «Энергия» имени С.П. Королёва, Airbus DS, ООО «Энергия САТ» и РКС, в рамках которого предполагается поставлять продукцию «Синертек» российским и иностранным заказчикам.

#РКС13.12.2020 09:41 Министр транспорта Франции посетил совместное предприятие РКС и Airbus Defence and Space Министр транспорта Франции Жан-Батист Джеббари в рамках своего первого официального визита в Россию посетил совместное российско-европейское предприятие «Синертек», учредителями которого являются «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») и крупнейшая европейская аэрокосмическая корпорация Airbus Defence and Space. Официальную делегацию во время визита сопровождал также Посол Франции в России Пьер Леви. В ходе осмотра высокотехнологичной производственной линии министр высоко оценил сотрудничество между Россией и Францией в космической области.