Президентом Федерации спортивной борьбы России переизбран Михаил Мамиашвили

Source: Russia Ministry of Sport

12 декабря в Москве состоялась отчётно-выборная конференция Федерации спортивной борьбы России. Михаил Мамиашвили, возглавляющий ФСБР с 1998 года, единогласно переизбран президентом организации на новый срок. Он был единственным кандидатом на должность. Михаил Мамиашвили является олимпийским чемпионом, трёхкратным чемпионом мира по греко-римской борьбе. Сейчас он занимает пост вице-президента Объединённого мира борьбы.

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поздравил Михаила Мамиашвили с переизбранием на пост президента ФСБР: «Михаил Геразиевич – один из самых опытных и успешных руководителей в спортивной отрасли. Он пользуется большим авторитетом не только в российском, но и международном спортивном сообществе, является вице-президентом Объединённого мира борьбы. В нашей стране спортивная борьба активно развивается на профессиональном и любительском уровне, проводятся крупные соревнования, российские спортсмены радуют нас высокими достижениями на международной арене. Всё это результат слаженной работы коллектива ФСБР под руководством Михаила Мамиашвили. Поздравляю Михаила Геразиевича с переизбранием на пост президента ФСБР и желаю дальнейшей плодотворной деятельности и реализации всех намеченных целей».

«Для меня огромная честь оставаться президентом ФСБР и вместе с вами продолжать реализовывать все задачи во благо борьбы в России, – сказал Михаил Мамиашвили. – Это колоссальное доверие, которое в столь сложный период на меня возложено. Есть масса нерешённых вопросов, но мы знаем все проблемы и будем работать для достижения всех поставленных целей».

Двукратный олимпийский чемпион Арсен Фадзаев избран первым вице-президентом, курирующим вольную борьбу. Греко-римскую борьбу отныне будет курировать в качестве первого вице-президента ФСБР олимпийский чемпион Вартерес Самургашев. Куратором по женской борьбе в качестве первого вице-президента ФСБР останется Омар Муртузалиев. Также в качестве первого вице-президента была переизбрана Наталья Ярыгина.

Вице-президентами ФСБР стали Владимир Шекемов, Ризван Бочкаев, Виктор Мамиашвили, Владимир Семёнов, Андрей Силецкий, Александр Шишкин, Алихан Харсиев, Олег Дуканов, Дзамболат Тедеев, Леонид Спиридонов.

Пресс-служба Минспорта России

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