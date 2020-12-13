Умар Кремлёв – новый президент Международной ассоциации бокса

Source: Russia Ministry of Sport

12 декабря на конгрессе Международной ассоциации бокса (AIBA) состоялись выборы президента организации. Мероприятие прошло в онлайн-формате. Большинство делегатов из более чем 150 стран избрали президентом AIBA россиянина Умара Кремлёва – генерального секретаря Федерации бокса России, члена Исполкома AIBA, первого вице-президента Европейской конфедерации бокса..

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поздравил Умара Кремлёва с избранием на новую должность: «Поздравляю Умара Кремлёва с победой на выборах президента Международной ассоциации любительского бокса. Это значимое событие и для российского спорта, и для международного сообщества бокса. Умар Кремлёв на протяжении трёх лет является генеральным секретарём Федерации бокса России, и за это время проявил себя профессиональным и эффективным руководителем. Надеюсь, что под руководством Умара Кремлёва AIBA также добьётся большого прогресса в развитии и сможет объединить все национальные федерации, чтобы решить существующие проблемы. Бокс всегда был важной частью олимпийской семьи. Уверен, Умар Кремлёв сможет провести необходимые реформы, сделать деятельность организации прозрачной и уладить все разногласия AIBA с Международным олимпийским комитетом».

«Наша задача сделать чистую и прозрачную организацию, к которой не может быть даже малейших вопросов, – сказал Умар Кремлёв. – Все наши действия будут публичными, чтобы все видели нашу деятельность. И мы будем выполнять все рекомендации МОК, совместно с национальными федерациями будем решать все необходимые вопросы. Сейчас нам нужно провести реформы. Наша задача заключается в том, чтобы помогать национальным федерациям. Так, мы на каждом континенте будем проводить большую работу по развитию бокса, в частности будем уделять особое внимание антидопинговой работе, повышению квалификации спортсменов и тренеров. Также на каждом континенте мы хотим открыть академии бокса».

Пресс-служба Минспорта России

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