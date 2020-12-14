Source: Russia – Council of the Federation

Гостям мероприятия были представлена интерактивная экспозиция и видеоролики, рассказывающие об основных достопримечательностях города.

Председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, представитель от исполнительного органа государственной власти Калужской области Анатолий Артамонов АртамоновАнатолий Дмитриевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Калужской области принял участие в праздничных мероприятиях, состоявшихся в рамках проекта «Калуга – Новогодняя столица России 2021».

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Совместно с губернатором Калужской области Владиславом Шапшой, Городским Головой Калуги Дмитрием Денисовым, председателем Законодательного Собрания Геннадием Новосельцевым, Чрезвычайным и Полномочным Послом Финляндии в Российской Федерации Антти Хелантеря, Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Российской Федерации Тоёхиса Кодзуки, депутатами Государственной Думы Геннадием Скляром, Дмитрием Ламейкиным и Натальей Пилюс сенатор посетил туристско-информационный центр «Калужский край», ставший визит-центром проекта «Калуга – Новогодняя столица России 2021». Здесь гостям мероприятия были представлена интерактивная экспозиция и видео ролики, рассказывающие об основных достопримечательностях Калуги, а также видео ролик «Новогодняя столица России 2021».

Следующим пунктом программы стало открытие ярмарки «Рождество на старом Торге», где был дан старт пятого Фестиваля сыра.

Анатолий Артамонов принял участие в мероприятиях проекта «Калуга – Новогодняя столица России 2021»

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Анатолий Артамонов принял участие в мероприятиях проекта «Калуга – Новогодняя столица России 2021»

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Анатолий Артамонов принял участие в мероприятиях проекта «Калуга – Новогодняя столица России 2021»

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Анатолий Артамонов принял участие в мероприятиях проекта «Калуга – Новогодняя столица России 2021»

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Анатолий Артамонов принял участие в мероприятиях проекта «Калуга – Новогодняя столица России 2021»

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Анатолий Артамонов принял участие в мероприятиях проекта «Калуга – Новогодняя столица России 2021»

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Анатолий Артамонов принял участие в мероприятиях проекта «Калуга – Новогодняя столица России 2021»

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Анатолий Артамонов принял участие в мероприятиях проекта «Калуга – Новогодняя столица России 2021»

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Анатолий Артамонов принял участие в мероприятиях проекта «Калуга – Новогодняя столица России 2021»

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В этот же день состоялась церемония открытия проекта «Калуга – Новогодняя столица России 2021». В мероприятии также принял участие член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Калужской области Александр Савин.

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