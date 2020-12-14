Source: Russia – Council of the Federation

Валентина Матвиенко открыла заседание Совета по вопросам интеллектуальной собственности при СФ.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга открыла заседание Совета по вопросам интеллектуальной собственности. Основная тема заседания, которое прошло в режиме видео-конференц-связи, — «Трансформация сферы интеллектуальной собственности: законодательный аспект».

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По словам Председателя СФ, Совет занимает особое место среди экспертных органов, работающих при палате. Именно новые технологии, новые разработки, продукты интеллектуального труда выступают сегодня ключевым фактором глобальной конкурентоспособности государства и его социально-экономического развития, отметила Валентина Матвиенко.

Спикер Совета Федерации среди направлений, которые требуют крепкой нормативной базы в сфере интеллектуальной собственности, назвала «Умный город», производство беспилотной техники, искусственный интеллект, новейшие проекты в области экологии, здравоохранения, сельского хозяйства. «Задача нашего Совета – делать всё, чтобы это направление в России уверенно развивалось, чтобы все законодательные и административные препятствия на пути современных разработок были сняты, а полезные отечественные ноу-хау оперативнее внедрялись в реальный сектор экономики».

Валентина Матвиенко подчеркнула, что в ближайшее время изменения, касающиеся интеллектуальной собственности, будут внесены в Гражданский кодекс. «Соответствующий закон принят Государственной Думой 9 декабря. Уверена, сенаторы его поддержат». Она напомнила, что работа над законом началась 8 лет назад. «Мы поставили себе чёткую цель – сформировать правовую базу для коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, созданных за счёт средств государственного бюджета. В России на них приходится около 70 процентов всех исследований и разработок».

Председатель СФ выразила надежду, что в России со временем будут такие же пропорции, как в США, в Западной Европе, в Японии, где 80 процентов всех исследований проводится на средства коммерческих организаций. Но в настоящее время, добавила Валентина Матвиенко, критически важно создать механизм вовлечения в рыночный оборот разработок, которые профинансированы государством.

Заседание Совета по вопросам интеллектуальной собственности на тему «Трансформация сферы интеллектуальной собственности: законодательный аспект»

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Валентина Матвиенко

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Лилия Гумерова

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Заседание Совета по вопросам интеллектуальной собственности на тему «Трансформация сферы интеллектуальной собственности: законодательный аспект»

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Заседание Совета по вопросам интеллектуальной собственности на тему «Трансформация сферы интеллектуальной собственности: законодательный аспект»

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Заседание Совета по вопросам интеллектуальной собственности на тему «Трансформация сферы интеллектуальной собственности: законодательный аспект»

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Заседание Совета по вопросам интеллектуальной собственности на тему «Трансформация сферы интеллектуальной собственности: законодательный аспект»

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Заседание Совета по вопросам интеллектуальной собственности на тему «Трансформация сферы интеллектуальной собственности: законодательный аспект»

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Заседание Совета по вопросам интеллектуальной собственности на тему «Трансформация сферы интеллектуальной собственности: законодательный аспект»

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Заседание Совета по вопросам интеллектуальной собственности на тему «Трансформация сферы интеллектуальной собственности: законодательный аспект»

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Заседание Совета по вопросам интеллектуальной собственности на тему «Трансформация сферы интеллектуальной собственности: законодательный аспект»

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Лилия Гумерова

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Заседание Совета по вопросам интеллектуальной собственности на тему «Трансформация сферы интеллектуальной собственности: законодательный аспект»

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Заседание Совета по вопросам интеллектуальной собственности на тему «Трансформация сферы интеллектуальной собственности: законодательный аспект»

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Заседание Совета по вопросам интеллектуальной собственности на тему «Трансформация сферы интеллектуальной собственности: законодательный аспект»

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«Наше предложение заключалось в том, чтобы установить ограниченный перечень случаев, при которых такие разработки закрепляются за государством. В остальных случаях эти права должны быть переданы разработчикам либо организациям, готовым внедрять эти изобретения на практике. При этом за государством сохранялось бы право безвозмездного использования в случае необходимости таких разработок для своих нужд». По мнению Председателя СФ, такое решение, которое позволило бы соблюсти баланс интересов всех сторон.

В то же время в целях защиты прав государства на научные разработки, связанные с обеспечением обороны и безопасности, у Минобороны России, госкорпораций были свои подходы, отметила Валентина Матвиенко.

По ее словам, именно для нахождения общих подходов была создана рабочая группа с участием Минобороны, профильных федеральных органов власти, госкорпораций и предприятий оборонно-промышленного комплекса. «И была найдена правовая конструкция, которая с одной стороны даёт возможность коммерциализировать результаты интеллектуальной деятельности, полученные в рамках госконтрактов на НИОКР, а с другой – позволяет обеспечить интересы обороны и безопасности страны».

Валентина Матвиенко поблагодарила за работу над поправками всех членов Совета, председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилию Гумерову, ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан Министра обороны РФ Сергея Шойгу, представителей профильных ведомств, заинтересованных федеральных органов власти и госкорпораций.

«Получился в высшей степени качественный и продуманный проект федерального закона. Принятие закона позволит выполнить целых семь поручений Президента России». Вместе с тем, подчеркнула Председатель СФ, работа не заканчивается, предстоит внести вклад в подготовку нормативных правовых актов, необходимых для реализации закона, срок вступления в силу которого – 1 января 2022 года.

Кроме этого, Валентина Матвиенко поддержала инициативу принятия Стратегии развития интеллектуальной собственности.

Председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова отметила, что Совет Федерации не только поддерживает многочисленные инициативы по трансформации сферы интеллектуальной собственности, цифровизации государственных услуг, стимулированию изобретательской активности и коммерциализации российских разработок, но и выступает активным участником процесса по совершенствованию законодательства в данной сфере и выработке предложений по развитию института интеллектуальной собственности.

По ее словам, благодаря совместной деятельности удалось увеличить количество регистраций традиционных товаров российских регионов в качестве наименования места происхождения товара, ввести новый объект интеллектуальных прав «географическое указание».

Лилия Гумерова напомнила, что в феврале нынешнего года на встрече с Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным сенаторы обратили внимание на проблемы в сфере интеллектуальной собственности, требующие скорейшего решения. «Наши замечания и предложения нашли отражение в «дорожной карте» трансформации делового климата в сфере интеллектуальной собственности, утвержденной Правительством России».

При этом глава Комитета СФ назвала важным, чтобы в эту работу были включены все субъекты Российской Федерации.

Заместитель Министра экономического развития РФ Оксана Тарасенко проинформировала, что сделано ведомством в сфере интеллектуальной собственности. Она поблагодарила Совет Федерации за совместную конструктивную работу.

Оксана Тарасенко подчеркнула, что за последнее время от субъектов Российской Федерации поступило более 20 заявок на регистрацию региональных товаров. Создан новый импульс для продвижения российских брендов, уверена замминистра. По ее словам, в настоящее время в России государством охраняется 266 тысяч изобретений и 711 товарных знаков.

В вопросах совершенствования законодательства представитель Минэкономразвития РФ считает необходимым обратить внимание на учет, защиту и коммерциализацию этой сферы, сокращение сроков проведения экспертиз. Она указала на важность введения пакета налоговых преференций.

Заместитель Министра науки и высшего образования РФ Алексей Медведев информировал о работе ведомства по реализации «дорожной карты» в сфере интеллектуальной собственности и планах на 2021 год. В частности, будет разработан перечень базовых навыков в области управления объектами интеллектуальной собственности, рекомендованных к включению в образовательные программы высшего образования.

Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Григорий Ивлиев обратил внимание на важность евразийской интеграции в вопросах интеллектуальной собственности. «В настоящее время появляются новые объекты на всем евразийском пространстве», — уточнил он.

Глава ведомства обратил внимание, что ратификация Договора о товарных знаках показала, что мы имеем поддержку других стран в этих вопросах. Он также проанализировал вопрос о присоединении Российской Федерации к Женевскому акту Лиссабонского соглашения о НМПТ и ГУ.

В мероприятии приняли участие члены Совета по интеллектуальной собственности, представители крупнейших государственных корпораций, экспертного сообщества.

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