Во Владимирской области прокуратурой утверждено обвинительное заключение по делу о превышении должностных полномочий

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Гусь-Хрустальной межрайонной прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений образования». Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По версии следствия, в 2019 году в здании, в котором в настоящее время расположены городское управление образования и муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений образования», установлены 23 окна ПВХ. Также для нужд двух муниципальных учреждений образования приобретена дорогостоящая компьютерная техника, мебель и жалюзи. Общая сумма затраченных денежных средств составила около 1,3 млн рублей.

Для этих целей злоумышленницей использованы средства, находящиеся на счетах дошкольных образовательных учреждений, к которым начальник централизованной бухгалтерии имела доступ в силу своего должностного положения. Не ставя в известность руководителей образовательных учреждений договорилась с индивидуальным предпринимателем об установке окон, поставке оргтехники и жалюзи и произвела оплату договоров. Вопреки требованиям законодательства средства израсходованы на цели, не связанные с деятельностью дошкольных учреждений.

Уголовное дело направлено в Гусь-Хрустальный городской суд для рассмотрения по существу.

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