В. Бекетов: Проводимая в Краснодарском крае кропотливая работа по поиску молодых лидеров дает результаты

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в работе третьего кадрового форума «Лидеры Кубани – движение вверх».

Член Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Краснодарского края Владимир Бекетов БекетовВладимир Андреевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Краснодарского края принял участие в онлайн-режиме в прошедшем в Краснодаре кадровом форуме «Лидеры Кубани – движение вверх».

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Мероприятие состоялось в форме панельной дискуссии на тему «Современные кадровые проекты подготовки регионального резерва кадров».

Сенатор отметил, что в регионе много внимания уделяется выявлению талантливых управленцев, лидеров. Он напомнил, что более 15 лет назад при поддержке депутатов Законодательного Собрания и администрации края был создан Совет молодых депутатов. «Совет стал настоящей школой для молодых управленцев, раскрыл потенциал многих из них. Активные молодые лидеры смогли применить свои способности на муниципальной, государственной службе, на предприятиях и в организациях».

По словам Владимир Бекетова, проводимая в крае кропотливая многолетняя работа по поиску неравнодушных, готовых служить стране лидеров дает свои результаты. «Выстраивается и совершенствуется система работы с молодыми кадрами. Это и наставничество, и конкурсные отборы, школы мастерства, дискуссионные площадки и еще много новых и разных форм», — сказал парламентарий.

Он сообщил, что в этом году при поддержке полномочного представителя Президента РФ в Южном федеральном округе Владимира Устинова форум «Лидеры Кубани – движение вверх» приобрел статус межрегионального.

В рамках форума был организован конкурс, в котором в 2020 г. приняли участие свыше 8 тыс. человек из 52 регионов России. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев вручил награды победителям соревнования.

«Этот конкурс, с одной стороны, позволил участникам самореализоваться, достигнуть результата, с другой, помог органам власти найти тех, кто завтра будет руководителем, возглавит самые сложные проекты», — отметил губернатор.

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