В Кисловодске открыт новый физкультурно-оздоровительный комплекс, построенный в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография»

Source: Russia Ministry of Sport

13 декабря в Кисловодске (Ставропольский край) состоялось открытие нового физкультурно-оздоровительного комплекса, построенного в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». В церемонии приняли участие Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

В трёхэтажном спорткомплексе площадью три тысячи квадратных метров будут постоянно заниматься игровыми видами спорта 150 воспитанников ДЮСШ и школьников. Также здесь начнут работать секции спортивного танца, атлетической гимнастики, борьбы, проводиться занятия по теннису, бадминтону, скалолазанию.

В ФОКе есть спортзал площадью более тысячи квадратных метров, который соответствует требованиям Премьер-Лиги в таких видах спорта, как волейбол и баскетбол. Также в комплексе расположены залы для занятий фитнесом и гимнастикой, настольным теннисом, единоборствами и другими видами спорта.

Олег Матыцин и Владимир Владимиров поздравили юных спортсменов Кисловодска с открытием нового комплекса, пожелали ребятам успехов в учёбе и побед в спорте.

На базе спорткомплекса Министру были представлены дальнейшие планы по развитию спортивной инфраструктуры города, в том числе проект по созданию крупного спортивного комплекса «Кисловодск – Арена». Планируется, что строительство его первой очереди будет осуществлено в 2021-2022 годах в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни». На этом этапе будет создан 50-метровый плавательный бассейн. Это будет первый в городе бассейн, ориентированный на широкий круг любителей спорта, а не только на профессиональных спортсменов. В последующие годы в рамках проекта «Кисловодск – Арена» планируется строительство ледового катка и многофункционального спортзала.

Олег Матыцин также посетил площадку Кисловодского государственного училища олимпийского резерва. Накануне здесь была проведена модернизация стадиона, в результате которой было сформировано новое легкоатлетическое ядро, увеличена ёмкость трибун до четырёх тысяч зрителей, созданы учебные классы в подтрибунных помещениях. Сейчас идёт строительство бассейна и жилого корпуса для спортсменов и тренеров. Планируется, что эти объекты будут завершены до 2024 года.

Пресс-служба Минспорта России

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