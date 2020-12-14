В Комитете СФ по международным делам обсудили последствия изменения политики Запада в сфере освоения космоса

Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы считают необходимым откорректировать российское законодательство в плане создания дальнейших условий для прорыва в космической отрасли и недопущения милитаризации космоса.

Председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл провел «круглый стол» на тему «О последствиях изменения политики Соединенных Штатов Америки в сфере освоения космоса». В дискуссии приняли участие первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Сергей Кисляк, КислякСергей Ивановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Мордовия заместители председателя Комитета СФ по международным делам Фарит Мухаметшин МухаметшинФарит Мубаракшевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Самарской области и Владимир Лукин, ЛукинВладимир Петровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Тверской области член Комитета СФ по международным делам Александр Карелин. КарелинАлександр Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Новосибирской области

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По словам Константина Косачева, дискуссия актуальна в более широком контексте развития международной ситуации. «В последние годы наблюдается тревожная тенденция – посягательство ряда стран Запада на сложившуюся систему международного права, «прописанного», прежде всего, в Уставе ООН». В этой связи сенатор отметил, что внутри этой проблемы просматривается линия США на придание своему национальному законодательству экстерриториального характера, в том числе, с прицелом проецирования американского суверенитета на космическое пространство.

«Милитаризация космоса опасна как в военном, так и в политическом аспектах. Гонку вооружений легче остановить в самом начале. Позиция России – не допустить милитаризации космоса, но соответствующие предложения РФ не получают отклика от США. Им выгодно эту сферу держать вне международно-правового контроля», — отметил Константин Косачев.

«Круглый стол» Комитета СФ по международным делам

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Константин Косачев

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Виктор Бондарев

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Константин Косачев

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«Круглый стол» Комитета СФ по международным делам

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«Круглый стол» Комитета СФ по международным делам

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«С учетом специфики парламентской работы предлагается сконцентрировать внимание на вопросах формирования международно-правовых механизмов использования космического пространства и освоения космических ресурсов», — призвал участников дискуссии глава Комитета СФ.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Сергей Кисляк отметил необходимость выработки предложений по изменению действующего российского законодательства для обеспечения перспективного развития российской космической индустрии, обеспечения безопасности в этой сфере, фиксации российской позиции на международной арене, создания побудительных мотивов для государственно-частного партнерства в ресурсном освоении космического пространства.

По мнению председателя Комитета СФ по обороне и безопасности Виктора Бондарева, БондаревВиктор Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Кировской области необходимо сосредоточиться на создании паритета по исследованию и использованию космического пространства.

Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков констатировал отход Вашингтона от принципов равноправного сотрудничества в космической области.

По мнению генерального директора Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Дмитрия Рогозина, процесс освоения далекого космического пространства вынудит участников к сопряжению международных усилий в этой области.

В ходе «круглого стола» также выступили заместитель генерального директора по международному сотрудничеству государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Сергей Савельев, член Президиума Российской академии наук, научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый, заведующий кафедрой международного права Российского университета дружбы народов Аслан Абашидзе.

Подводя итог «круглого стола» Константин Косачев предложил рассматривать состоявшийся разговор как старт дискуссии, в которой будет несколько этапов, в том числе и в закрытом формате.

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