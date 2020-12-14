В ООО «Газпром добыча Надым» подвели итоги генеральной уборки на арктическом месторождении

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

14 декабря 2020, 16:40

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В ООО «Газпром добыча Надым» подведены итоги двухлетней работы по ликвидации экологического ущерба, образовавшегося еще в 1970–1980 годы на Харасавэе (полуостровов Ямал).

Поселок Карской нефтегазоразведочной экспедиции на побережье Северного моря появился в 1976 году, а после того, как геологоразведочные работы были завершены, электростанция, баня, клуб, общежития, производственные и другие помещения опустели и постепенно пришли в упадок.

«С началом полномасштабного освоения Харасавэйского газоконденсатного месторождения мы приступили к наведению порядка на территории будущей застройки. Газовики в полной мере осознают, что нам долгие годы предстоит работать в условиях хрупкой природы Арктики, поэтому охрана окружающей среды — приоритет нашей компании», — отметил генеральный директор ООО «Газпром добыча Надым» Игорь Мельников.

В 2019 году силами филиалов компании был ликвидирован 41 объект, относящийся к аэропорту бывшего вахтового поселка. Еще 11 сооружений демонтировали на промбазе месторождения, в том числе здание электростанции, гаражные боксы, внутриплощадочные сети и другие объекты, не попавшие в площадь перспективного строительства.

В 2020 году работы продолжились. Полностью разобраны котельная с ремонтно-механическими мастерскими, домик связистов, резервуарный парк, временные здания и сооружения. Завершена очистка территории аэропорта и локаторных площадок, убраны два участка тундры.

Общий объем строительного мусора, образовавшийся за два года в результате ликвидации объектов, составил более 1200 куб. метров, что составляет порядка 130 машин специализированной техники. Убрано почти 350 тонн металлолома.

В летний период была полностью зачищена территория приустьевых площадок двенадцати геологоразведочных скважин, находящихся в федеральной собственности. Собран, пакетирован и вывезен лом черных металлов, остатки древесины и автомобильных шин, проведен демонтаж металлических свай и покраска фонтанных арматур с установкой информационных табличек.

Также ООО «Газпром добыча Надым» осуществляет контроль и координацию работ по ликвидации накопленного ущерба прошлых лет, выполняемых подрядной организацией. В рамках Соглашения о сотрудничестве между ПАО «Газпром» и Правительством ЯНАО в 2020 году ликвидированы 25 объектов прошлой хозяйственной деятельности, в том числе Карской нефтегазоразведочной экспедиции.

Справка

ООО «Газпром добыча Надым» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром». Основные направления деятельности — добыча и подготовка газа и газового конденсата.

Первое газодобывающее предприятие на севере Западной Сибири. Создано для разработки и эксплуатации Медвежьего нефтегазоконденсатного месторождения. Сегодня также ведет добычу на Юбилейном, Ямсовейском и Бованенковском месторождениях. Компания владеет лицензией на разработку Харасавэйского газоконденсатного месторождения, где идут работы по обустройству.

Территория деятельности: Надымский, Пуровский, Ямальский районы Ямало-Ненецкого автономного округа. Является градообразующим предприятием для Надыма и п. Пангоды. Коллектив насчитывает более 10 тыс. сотрудников.

В составе предприятия 13 действующих газовых промыслов, 14 специализированных филиалов. Ежегодный объем добычи природного газа — более 100 млрд куб. м.

В компании внедрена система экологического менеджмента ISO 14001:2015.

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