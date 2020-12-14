В Смоленске попытка абонента занизить показания счетчика газа привела к штрафу в 90 тыс. рублей

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

14 декабря 2020, 16:00

Вмешательство в счетный механизм прибора учета газа обернулось для одного из абонентов ООО «Газпром межрегионгаз Смоленск» штрафом на сумму более чем в 90 тыс. рублей.

Необходимость детальной проверки домовладения одного из жителей областного центра возникла после того, как значения передаваемых им объемов газа перестали соответствовать параметрам его потребления.

Специалисты газоснабжающей организации провели обследование, в ходе которого было выявлено вмешательство в работу счетчика.

Согласно законодательству нарушителю было произведено доначисление платы за газ в соответствии с нормативами потребления. Кроме того, на основании действовавших положений «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных жилых домах и жилых домов» расчетная сумма платежа была увеличена в 10 раз.

Такое решение вынесено Промышленным районным судом Смоленска.

Справка

В соответствии с п. 81 (11) Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, несанкционированным вмешательством в работу прибора учета признается нарушение следующих показателей:

целостность прибора учета, отсутствие механических повреждений, отсутствие не предусмотренных изготовителем отверстий или трещин, плотное прилегание стекла индикатора;

наличие и сохранность контрольных пломб и индикаторов антимагнитных пломб и устройств, позволяющих фиксировать факт несанкционированного вмешательства в работу прибора учета;

отсутствие свободного доступа к элементам коммутации (узлам, зажимам) прибора учета, позволяющим осуществлять вмешательство в работу прибора учета.

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