В Совете Федерации совершенствуется порядок работы с электронными обращениями граждан

Source: Russia – Council of the Federation

С. Мамедов провел совещание на эту тему с представителями руководства Аппарата Совета Федерации.

Заместитель председателя Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Мамедов МамедовСергей Валерьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Самарской области провел совещание на тему «О совершенствовании порядка работы по приему и регистрации обращений граждан в Совете Федерации».

В мероприятии приняли участие заместитель председателя Комитета СФ Мурат Хапсироков, ХапсироковМурат Крым-Гериевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Адыгея представители руководства Аппарата СФ.

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В ходе совещания сенаторы заслушали информацию о степени готовности и успешном первичном тестировании программного обеспечения для оптимизации процессов приема и регистрации электронных обращений граждан, поступающих через виртуальную приемную Совета Федерации.

В настоящее время наблюдается тенденция устойчивого роста количества обращений граждан в органы государственной власти, в том числе через виртуальные приемные

По словам Сергея Мамедова, в настоящее время наблюдается тенденция устойчивого роста количества обращений граждан в органы государственной власти, в том числе через виртуальные приемные. «В этой связи, для того чтобы сохранить эффективность работы Приемной Совета Федерации, было принято решение о внедрении нового информационного продукта для автоматической регистрации, автоматического обновления баз данных, распознавания типовых текстов, единовременной обработки выбранного массива обращений, цифровой подписи и иных возможностей в работе с электронными обращениями», — сказал сенатор.

Парламентарий подчеркнул, что новая система позволит максимально оперативно осуществлять первичную обработку электронных писем граждан, их регистрацию и дальнейшее направление на рассмотрение должностным лицам Совета Федерации, в адрес которых они поступили.

Совещание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

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Мурат Хапсироков и Сергей Мамедов

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Сергей Мамедов

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Совещание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

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Совещание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

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Совещание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

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Мурат Хапсироков и Сергей Мамедов

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Сергей Мамедов

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«В целом это будет способствовать реализации задач, стоящих перед Приемной Совета Федерации в соответствии с требованиями действующего законодательства, в частности, нормами Федерального закона от 2 мая 2006 года «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», — добавил Сергей Мамедов.

В настоящее время новый информационный модуль дорабатывается с учетом особенностей системы делопроизводства Совета Федерации. Его запуск планируется осуществить в начале 2021 года.

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