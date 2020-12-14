В Ставропольском крае планируется создать центр летних и зимних видов спорта

Source: Russia Ministry of Sport

13 декабря в рамках рабочей поездки в Ставропольский край Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин посетил площадку на горе Баран на территории Предгорного муниципального округа. Здесь Министру представили проект по созданию центра летних и зимних видов спорта.

Осуществление этой инициативы позволит создать уникальный для России и многих других стран объект в сфере подготовки профессиональных спортсменов. Площадка расположена на высоте 1,6 километра над уровнем моря. Особенности этого расположения естественным образом влияют на тонус спортсменов, помогая их подготовке к достижению высших результатов на соревнованиях мирового уровня.

Сильной стороной проекта является и то, что с его реализацией может быть сформирован практически не имеющий аналогов спортивный кластер: поблизости расположены две тренировочные базы филиала ФГБУ «Юг Спорт», которые находятся соответственно на высотах 800 и 1240 метров над уровнем моря, инновационный центр ОКР, Северо-Кавказский федеральный научно-клинический центр ФМБА. Объединение возможностей всех трёх объектов спортивной подготовки, научно-методического центра поможет добиваться максимальной результативности при подготовке будущих чемпионов в таких видах спорта, как лёгкая атлетика, биатлон, велоспорт, лыжные гонки, лыжный фристайл, сноуборд и многих других.

В связи с отсутствием «горных» центров подготовки российские сборные вынуждены тренироваться на зарубежных базах. Создание такого объекта на Ставрополье позволит решить проблему.

«Министерство спорта проект поддерживает, его актуальность неоспорима, – заявил Олег Матыцин. – Мы считаем важным обеспечить максимальные возможности для тренировочных мероприятий спортсменов всех видов спорта на территории России. В Кисловодске есть все условия, чтобы создать уникальный кластер спортивной подготовки».

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сказал: «Такой объект с позиций спортивного туризма станет серьёзной точкой притяжения. Считаю, что любой крупный спортивный объект – это элемент развития нашего края. А если мы получаем спортивный центр мирового уровня, то положительный эффект для Ставрополья многократно увеличивается».

Проект планируется реализовать с участием федерального центра и Правительства Ставрополья.

Пресс-служба Минспорта России

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