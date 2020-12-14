«Газпром» поддерживает внедрение прорывных идей в энергетике

Source: Gazprom in Russian

Релиз

14 декабря 2020, 15:15

Международная Ассоциация «Глобальная энергия», одним из учредителей которой является ПАО «Газпром», представила первый ежегодный доклад «10 прорывных идей в энергетике на следующие 10 лет». Его соавторами выступили ученые из России, Великобритании, Италии и Ирана.

В докладе отражены основные тезисы исследований, направленных на снижение углеродного следа в производстве энергии, в том числе через развитие энергоэффективности и энергосбережения.

В частности, исследование «Умные сети» посвящено использованию цифровых технологий для повышения эффективности и надежности производства и распределения электроэнергии. В разделе «Водородная энергетика» говорится об использовании водорода для получения электроэнергии и в качестве топлива для транспортных средств. Блок «Преобразование электроэнергии в газ» (P2G, power-to-gas) описывает преобразование излишков электроэнергии в метан или водород и обеспечение, таким образом, сезонного хранения энергии.

«С точки зрения экономической эффективности, представленным в докладе идеям еще далеко до традиционной энергетики. Никуда не исчезнет и потребность в углеводородах в нефте- и газохимии. Но это — перспективные идеи для снижения выбросов СО2 и выстраивания сбалансированных энергосистем и интегрированных энергокомпаний», — сказал президент Ассоциации Сергей Брилев.

«Идеи, представленные в докладе, могут стать основой новых подходов, которые изменят структуру мирового потребления энергии. „Газпром“ активно разрабатывает и внедряет инновации. Энергия будущего должна быть чистой, доступной и, конечно же, эффективной. На сегодняшний день использование природного газа — это наиболее рациональный путь к сокращению выбросов. А в дальнейшем мы говорим о производстве из природного газа водорода без выбросов СО2», — сказал Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

Справка

Ассоциация по развитию международных исследований и проектов в области энергетики «Глобальная энергия» — неправительственная организация, созданная в 2002 году для продвижения и поддержки инноваций в области энергетики, а также содействия развитию энергетического сотрудничества.

ПАО «Газпром» участвует в Ассоциации с момента ее основания и поддерживает проведение международной премии «Глобальная энергия». Лауреаты и члены Международного комитета премии «Глобальная Энергия» являются соавторами ежегодного доклада, содержащего видение будущего отрасли в формате «10 прорывных идей в энергетике на следующие 10 лет».

ПАО «Газпром» вместе с учеными и специалистами активно разрабатывает сценарии устойчивого развития компании до 2050 года с учетом низкоуглеродного тренда мировой экономики, на базе которых будут определены долгосрочные климатические цели. Также компания на постоянной основе ведет оценку рисков и возможностей декарбонизации для выполнения основной задачи — надежного и эффективного обеспечения потребителей низкоуглеродным продуктом — природным газом, а также другими энергоресурсами и продуктами их переработки.

Управление информации ПАО «Газпром»

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