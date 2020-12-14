Г. Карелова приняла участие в пленарном заседании Международного ремесленного конгресса

Source: Russia – Council of the Federation

Конгресс по праву считается авторитетной площадкой по развитию креативных индустрий, ремесленного производства и народных художественных промыслов, отметила вице-спикер СФ.

Заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области приняла участие в пленарном заседании Международного ремесленного конгресса на тему «Народные художественные промыслы как национальное достояние и ресурс развития: ответы на современные вызовы».

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Вице-спикер СФ отметила, что конгресс по праву считается авторитетной площадкой и самым большим в России мероприятием, посвященным развитию креативных индустрий, ремесленного производства и народных художественных промыслов (НХП). Его главная цель — не только представить новые достижения, но и обсудить актуальные вопросы и наметить пути дальнейшего развития креативных индустрий, промыслов и ремесленного производства.

«2020 год оказался очень сложным для ремесленников. Но эта категория предпринимателей не осталась без государственной поддержки. Она была включена в перечень пострадавших отраслей. При содействии Совета Федерации Правительством скорректированы условия предоставления субсидий организациям НХП. В результате в отрасль направлено 365 миллионов рублей», — сказала Галина Карелова.

Сенатор проинформировала, что в июле текущего года палатой создана Временная комиссия по сохранению и развитию художественных промыслов, которая провела мониторинг федерального законодательства и нормативной базы регионов.

«Как показали результаты мониторинга, основными вызовами, стоящими перед отраслью, являются отсутствие крупных рынков сбыта, кадровый дефицит, неблагоприятные условия проживания в местах традиционного бытования. Законодательство должно учитывать современные тенденции и лучшие мировые практики в этой области, а также охватывать весь возможный перечень участников отрасли и направлений ее поддержки», — добавила Галина Карелова.

Временная комиссия совместно с Министерством промышленности и торговли России подготовила новую редакцию Федерального закона «О народных художественных промыслах», в которой заложены правовые основы для будущей эффективной экосистемы отрасли. Законопроект представлен в Правительство РФ.

«Мы ожидаем, что реализация механизмов развития отрасли, заложенная в законопроекте, позволит до 2030 года повысить объемы выпуска продукции изделий НХП в 2,4 раза по сравнению с 2019 годом, остановить процесс убыли населения из мест традиционного бытования народных художественных промыслов, повысить привлекательность отрасли для трудоустройства и инвестирования», — заявила заместитель Председателя СФ.

Международный ремесленный конгресс проводится Минпромторгом России с 7 по 15 декабря 2020 г. Стратегический партнер Конгресса – Санкт-Петербургский ремесленный конгресс, международный партнер — Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), при участии Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства, Ассоциации ведущих производителей народных художественных промыслов. Участникам Конгресса будет представлена возможность продемонстрировать лучшие практики развития народных художественных промыслов 15 субъектов Российской Федерации на онлайн площадке.

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