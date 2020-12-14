Еще два межпоселковых газопровода будут построены в Вологодской области

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

14 декабря 2020, 15:20

«Газпром газораспределение Вологда» начал строительство межпоселковых газопроводов по направлению «ГРС Липин Бор — с. Липин Бор» и «ГРС Вытегра — Вытегра».

Реализация объектов «Газопровод межпоселковый ГРС Липин Бор — с. Липин Бор Вашкинского района и „Газопровод межпоселковый ГРС Вытегра — Вытегра Вытегорского района“ общей протяженностью 1,2 км предусмотрена Программой развития газоснабжения и газификации Вологодской области на 2016–2020 годы. В рамках проектов федерального значения на территории районов появятся газопроводы высокого давления 1-й категории протяженностью 660 м и 790 м для обеспечения возможности подключения к газу новых потребителей.

Контрагентом по данным работам выступает ООО „Устюггазсервис“.

Справка

Вологодская область участвует в Программе газификации регионов РФ ПАО „Газпром“ с 2002 года. Начиная с 2005 года, функции координации деятельности по газификации российских регионов возложены на ООО „Газпром межрегионгаз“. АО „Газпром газораспределение Вологда“ выступает оператором Программы газификации регионов РФ ПАО „Газпром“ на территории Вологодчины.

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