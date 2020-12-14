Женская хоккейная команда «Сибскана» стала победителем Кубка России

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

14 декабря 2020, 20:00

13 декабря в Иркутске завершился розыгрыш Кубка России по хоккею с мячом среди женских команд. В финальном матче турнира встречались иркутская «Сибскана» и сборная Свердловской области.

Несмотря на отсутствие зрителей на трибунах ледового дворца «Байкал», завершающая встреча Кубка была эмоциональной и напряженной. Иркутянки выиграли у соперниц со счетом 12:1. Татьяна Гуринчик забила пять голов, Екатерина Кедрова оформила хет-трик.

С 2019 года компания «Газпром добыча Иркутск» выступает спонсором команды иркутских хоккеисток: из бюджета компании выделены средства на организацию учебно-тренировочных сборов и участие команды во всероссийских и международных соревнованиях.

9 февраля иркутянки выиграли чемпионат России по хоккею с мячом среди женских команд сезона 2020 года, набрав 15 очков из 15 возможных.

Справка

ООО «Газпром добыча Иркутск» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром». Компания является оператором по разработке Ковыктинского газоконденсатного месторождения (ГКМ), ресурсной базы для реализации проекта «Сила Сибири» наряду с Чаяндинским НГКМ в Республике Саха (Якутия).

Ковыктинское ГКМ — основа для создания Иркутского центра газодобычи в рамках реализации Восточной газовой программы.

Производственные подразделения компании расположены в Жигаловском и Казачинско-Ленском районах Иркутской области.

В компании действуют системы экологического менеджмента, менеджмента охраны здоровья и безопасности труда ISO 14001:2004, ISO 45001 и ISO 9001.

Коллектив насчитывает более 500 человек. Головной офис находится в Иркутске.

Женская хоккейная команда «Сибскана» (до 2020 года — «Рекорд») — двукратный обладатель Кубка мира. Воспитанницы «Сибсканы» — основа состава сборной команды России. Четырнадцать человек в составе сборной выиграли Чемпионат мира в 2014 году в Финляндии и получили звание мастеров спорта международного класса.

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