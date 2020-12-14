За три года объем реализации природного газа АГНКС Владимирской области вырос вчетверо

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

14 декабря 2020, 19:00

За три минувших года объем поставок природного газа компанией «Газпром межрегионгаз Владимир» автомобильным газонаполнительным компрессорным станциям (АГНКС) Владимирской области вырос более чем в 4 раза. Этому способствовало расширение сети АГНКС, а также увеличение количества техники, работающей на газомоторном топливе.

В настоящее время в регионе действуют 4 газонаполнительные компрессорные станции: по одной в Муроме и Коврове, а также две — во Владимире. В областном центре и в Коврове главным потребителем газомоторного топлива стал транспорт пассажирских перевозчиков — трех крупных автотранспортных предприятий, а также служб такси. Есть небольшие модульные заправки, рассчитанные на собственные нужды, в трех сельхозпредприятиях — в Кольчугинском, Юрьев-Польском и Меленковском районах, и одна модульная метановая заправка во Владимире — на территории автотранспортного предприятия, обслуживающего владимирский Хлебокомбинат. В настоящее время ведется строительство двух АГНКС.

Компании «Газпром межрегионгаз Владимир» и «Газпром газораспределение Владимир» также переводят свой автопарк на использование природного газа в качестве газомоторного топлива: программа реализуется с 2016 года. На сегодняшний день газобаллонное оборудование используется на 43-х автомобилях (39 — в газораспределительной и 4 — в газоснабжающей компании). До конца 2020 года запланировано приобретение еще двух газобаллонных автомобилей и установка оборудования на двух транспортных средствах. До конца 2023 года парк газобаллонных автомобилей в газовых компаниях региона планируется увеличить до 125 единиц.

Справка

Владимирская область стала одним из 27 регионов страны, где осуществляется интенсивное увеличение парка транспорта на природном газе, а также расширяется необходимая для этого инфраструктура. Работа проводится в рамках госпрограммы «Развитие энергетики», которая была дополнена подпрограммой «Развитие рынка газомоторного топлива» — первый этап ее реализации намечен на период с 2020 по 2024 годы. В рамках соглашения между администрацией Владимирской области и Министерством энергетики РФ о предоставлении региону субсидий из федерального бюджета на перевод на газомоторное топливо автомашин, общественного транспорта и коммунальной техники, а также на развитие заправочной инфраструктуры компримированного природного газа в 2021 и 2022 годах планируется направить 240 млн рублей. На эти средства будут построены 10 современных метановых АЗС.

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