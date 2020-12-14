Source: Russia – Council of the Federation

Члены профильного Комитета СФ приняли участие в пресс-конференции, посвященной вопросам развития внутреннего туризма.

Сенаторы приняли участие в пресс-конференции на тему «Внутренний туризм в современных реалиях». Мероприятие прошло в онлайн-формате.

Участниками пресс-конференции стали председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко, СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы заместители председателя Комитета Мохмад Ахмадов АхмадовМохмад Исаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Чеченской Республики и Татьяна Кусайко, КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области член Комитета Мария Львова-Белова Львова-БеловаМария Алексеевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Пензенской области и министр туризма Чеченской Республики Муслим Байтазиев.

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Парламентарии рассказали, в том числе, о необходимых законодательных инициативах для восстановления отрасли и повышения туристической привлекательности регионов РФ.

Открывая пресс-конференцию, Инна Святенко отметила, что проблемы, с которыми столкнулась туротрасль и граждане страны, можно решить при объединении усилий профильных ведомств, регионов и законодателей.

Программы, оперативно реализуемые в этом году для повышения доступности путешествий и информирования граждан о туристском потенциале России, получили положительный отклик

«Программы, оперативно реализуемые в этом году для повышения доступности путешествий и информирования граждан о туристском потенциале России, получили положительный отклик», — сообщила сенатор.

В качестве примера она привела программу «туристический кешбэк», которой воспользовались более 300 тыс. граждан страны, а также цифровой сервис Russpass, позволяющий планировать путешествия по России. К этому сервису присоединились около 80 регионов страны.

Инна Святенко отметила необходимость комплексного развития туристической отрасли, создания условий для того, чтобы человек захотел путешествовать по стране. В то же время, по ее словам, нужно продолжить разработку проекта закона о туризме.

Инна Святенко. Пресс-конференция членов Комитета СФ по социальной политике

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Татьяна Кусайко

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Инна Святенко

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Мохмад Ахмадов

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Инна Святенко

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Мария Львова-Белова

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Татьяна Кусайко

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Мохмад Ахмадов

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«В 2021 году будет продолжена работа совместно с профильными ведомствами над законопроектом, который должен отвечать новым реалиям туристской отрасли, закрепит приоритет развития внутреннего и въездного туризма и права туристов, путешествующих по России», — сказала парламентарий.

Продолжая дискуссию, Мохмад Ахмадов отметил, что туризм — одна из отраслей, наиболее пострадавших в связи с принятием ограничительных мер во время пандемии. Сенатор подчеркнул, что в Чеченской Республике, которую он представляет в Совете Федерации, сфера туризма имеет большое значение для экономического развития региона. Он также выразил уверенность, что по количеству и разнообразию туристических направлений Республика является одним из лидеров Северо-Кавказского федерального округа.

«Здесь реализовано множество проектов, в том числе лечебно-оздоровительные, горнолыжные курорты, объекты культурного, исторического наследия чеченского народа, которые также вызывают большой интерес со стороны туристов. Многие приезжают в регион, чтобы насладиться величественной природой Северного Кавказа», — рассказал Мохмад Ахмадов.

Он отметил, что в условиях пандемии руководство региона оперативно принимает необходимые меры поддержки. «Указами Главы Чеченской Республики предусмотрен ряд мер поддержки антикризисного характера, в том числе для субъектов малого и среднего бизнеса», — сообщил сенатор.

В свою очередь, Муслим Байтазиев отметил, что Чеченская Республика обладает большим стратегическим, экономико-географическим и транзитным потенциалом, которые позволяют определить развитие туризма на территории региона одним из приоритетных направлений. Он также рассказал о необходимых мерах для повышения привлекательности региона.

В ходе пресс-конференции Татьяна Кусайко рассказала о туристских возможностях Мурманской области, которую она представляет в Совете Федерации. Сенатор отметила, что Арктика становится все более популярной для туристов. По ее словам, регион обладает огромным потенциалом, дающим возможности для развития различных направлений туризма, среди которых — зимние виды отдыха, рыбалка, культурно-познавательный, исторический, этнографический, экологический, минералогический, гастрономический и промышленный туризм.

«На Севере есть все условия для любителей спорта, дайвинга, сноускайтинга, снегоходов, квадроциклов, пеших походов, любителей уникальной и первозданной северной природы, красота которой никого не оставит равнодушным», — отметила парламентарий.

По словам Татьяны Кусайко, в 2019 г. Мурманская область вошла в «золотую» группу Национального рейтинга въездного туризма, заняв второе место среди субъектов Арктической зоны России.

Как подчеркнула сенатор, правительство региона очень много работает над развитием туризма, создавая места притяжения, оборудуя набережные и парки, прокладывая туристические маршруты.

В своем выступлении Мария Львова-Белова рассказала о развитии инклюзивного туризма, которое, по ее словам, требует целого комплекса мер, в частности доступности инфраструктуры, обучения специалистов в сфере сервиса и гостеприимства навыкам обслуживания людей с инвалидностью, создания специализированных и адаптированных туристических продуктов, расширения их ассортимента, а также трудоустройства людей с инвалидностью внутри отрасли.

«Согласно опросам, 70 процентов от общего числа людей с ограниченными возможностями здоровья, проживающими в России, желают путешествовать. Необходимо делать все возможное в направлении повышения доступности туризма для инвалидов», — подчеркнула сенатор.

Мария Львова-Белова также проинформировала об опыте Пензенской области, представляемой сенатором в Совете Федерации, в сфере инклюзивного туризма.

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