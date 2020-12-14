МВФ и Казахстан создают Региональный центр развития потенциала

Source: IMF – News in Russian

14 декабря 2020 г.

Подписание Письма о договоренности — это ключевой шаг на пути создания Центра технической поддержки стран региона Кавказа и Центральной Азии (ЦТП-КЦАМ) в Алматы, Казахстан.

ЦТП-КЦАМ — это совместный центр МВФ и его стран-членов в регионе: Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Кыргызской Республики, Монголии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Центр будет оказывать поддержку в развитии потенциала посредством технического содействия на двусторонней основе и региональных семинаров и практикумов для разработчиков экономической политики и других государственных ведомств стран-членов.

Вашингтон, округ Колумбия: Сегодня в ходе виртуальной церемонии директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева и председатель Национального банка Казахстана Ерболат Досаев подписали Письмо о договоренности о создании регионального центра развития потенциала в Алматы, Казахстан.

«Я хотела бы выразить глубокую признательность председателю Досаеву и правительству Казахстана за размещение Центра и за значительный вклад в его деятельность. Наше сегодняшнее соглашение — это важный сигнал международного сообщества о признании важной роли развития потенциала в укреплении экономики стран и улучшении жизни людей, а также о приверженности глубокому и долговременному сотрудничеству с регионом», — сказала Георгиева.

Как ожидается, ЦТП-КЦАМ станет ключевым центром планирования, координации и реализации деятельности МВФ по развитию потенциала в регионе по широкому кругу вопросов, в том числе в области практического двустороннего технического содействия по вопросам макроэкономического и бюджетного управления, денежно-кредитных операций, регулирования и надзора в финансовом секторе, статистики и помощи в разработке структурных реформ.

Центр также будет проводить практикумы и семинары для разработчиков экономической политики и других государственных ведомств девяти стран-членов: Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Кыргызской Республики, Монголии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Подписание этого Письма о договоренности является важным шагом на пути создания регионального центра развития потенциала в Алматы и демонстрирует прочное партнерство между МВФ и его странами-членами и установку на использование технической помощи для создания экономических институтов, а также содействия экономической стабильности и всеобъемлющему росту.

Финансирование будет предоставляться странами-членами в регионе и партнерами в области развития. Казахстан, Узбекистан, Армения, Швейцария, Корея, Польша и Азиатский банк развития приняли обязательства по оказанию поддержки Центру. Другие страны-члены ЦТП-КЦАМ и двусторонние и многосторонние партнеры по развитию также обязуются оказать поддержку.

Справочная информация. Помимо рекомендаций в области экономической и финансовой политики и предоставления кредитов, МВФ оказывает техническую помощь и проводит обучение кадров в странах-членах. Техническое содействие МВФ помогает странам-членам развивать более эффективную институциональную среду и нормативно-правовую базу для содействия экономической стабильности и росту, а обучение направлено на повышение потенциала официальных лиц стран‑членов в части анализа изменений экономической ситуации и формулирования и проведения эффективной государственной политики.

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