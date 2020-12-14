Министр спорта: «Задача по подготовке спортсменов на базах на территории России будет реализована»

Source: Russia Ministry of Sport

12 декабря Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин в рамках рабочей поездки в Ставропольский край посетил Федеральный центр спортивной подготовки «Юг Спорт» в Кисловодске.

Концепция спортивной базы в Кисловодске основана на инновационном, не имеющем аналогов подходе к формированию современного многофункционального спортивно-тренировочного центра в уникальных природно-климатических условиях среднегорья, наиболее эффективно воздействующих на организм спортсмена, значительно улучшая общее состояние и повышая работоспособность.

Круглый год на базе филиала проводят тренировочные мероприятия сборные и региональные команды страны по различным видам спорта. Уникальные природные условия и современное оснащение делают базу идеальным местом для подготовки спортсменов к российским и международным соревнованиям.

«Очень важным направлением Стратегии развития физической культуры и спорта до 2030 года является обеспечение всех видов спорта и спортивных федераций федеральными базами, чтобы подготовка осуществлялась на территории Российской Федерации. Считаем, что это главная задача. Её одобрил Президент Российской Федерации на заседании Совета по спорту. Уверен, что она будет реализована», – заявил Олег Матыцин.

Спортивный комплекс был построен в Кисловодске для подготовки советских спортсменов к Олимпиаде 1980 года. В 2011 году по поручению Президента Российской Федерации объект был передан Министерству спорта Российской Федерации. В марте 2011 года на базе олимпийского комплекса создан филиал ФГБУ «Юг Спорт», состоящий из двух баз: «Нижняя» на высоте 840 м над уровнем моря и «Верхняя» на высоте 1240 м над уровнем моря. Это единственная двухуровневая спортивная учебно-тренировочная база России, расположенная на среднегорье.

На базе в Кисловодске построены крытый ледовый каток, водный комплекс, универсальный зал для единоборств и игровых видов спорта, залы тяжёлой атлетики и бокса, открытые игровые площадки, стадион и легкоатлетическое ядро, футбольные и регбийные поля.

Пресс-служба Минспорта России

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