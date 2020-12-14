М. Хапсироков провел в дистанционном режиме прием жителей Республики Адыгея

Source: Russia – Council of the Federation

Ни одно обращение граждан не останется без внимания, отметил сенатор.

Представитель в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Адыгея Мурат Хапсироков ХапсироковМурат Крым-Гериевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Адыгея провел в дистанционном режиме прием жителей Республики Адыгея.

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В ходе мероприятия граждане рассказали сенатору о трудностях в получении медицинской и социальной помощи. Обращения также касались вопросов трудоустройства, жилищно-коммунального хозяйства и реконструкции дорог.

Часть вопросов, поднятых во время приема, парламентарию удалось решить оперативно, остальные взяты на контроль и будут решаться совместно с компетентными органами власти.

«Уходящий год был очень сложным и насыщенным, но пандемия не должна влиять на нашу работу, и ни одно обращение не останется без внимания», — подчеркнул Мурат Хапсироков.

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