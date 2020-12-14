Новогодние подарки от ООО «Газпром добыча Надым» получат две тысячи ямальских детей

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

14 декабря 2020, 16:30

Сегодня в ООО «Газпром добыча Надым» стартовала благотворительная акция «Подарок ребенку». Две тысячи новогодних наборов получат дети из Ямальского, Пуровского и Надымского районов. Первая партия посылок от надымских газовиков уже отправилась к адресатам. Вертолетом в село Яр-Сале (Ямальский район, ЯНАО) доставлены более тысячи подарков для маленьких тундровиков.

Еще 574 сюрприза получат дети, проживающие в Надымском районе. В Пуровский район ООО «Газпром добыча Надым» отправит 260 подарков. В этом году в новогоднем наборе — сладости и беспроводная музыкальная колонка. В преддверии праздника вручение организуют в детских учреждениях в соответствии с актуальными сегодня санитарно-эпидемиологическими требованиями.

«Для нашей компании поздравление юных ямальцев уже стало доброй традицией. Более 10 лет мы стараемся порадовать детей не только в районных центрах, но и проживающих в небольших селах округа», — отметил генеральный директор ООО «Газпром добыча Надым» Игорь Мельников.

Надымские газовики организуют благотворительную компанию для несовершеннолетних, проживающих в районах производственной деятельности. Подарки вручаются детям из числа коренных малочисленных народов Крайнего Севера, а также из многодетных, малообеспеченных семей и других социальных категорий.

Справка

ООО «Газпром добыча Надым» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром». Основные направления деятельности — добыча и подготовка газа и газового конденсата.

Первое газодобывающее предприятие на севере Западной Сибири. Создано для разработки и эксплуатации Медвежьего нефтегазоконденсатного месторождения. Сегодня также ведет добычу на Юбилейном, Ямсовейском и Бованенковском месторождениях. Компания владеет лицензией на разработку Харасавэйского газоконденсатного месторождения, где идут работы по обустройству.

Территория деятельности: Надымский, Пуровский, Ямальский районы Ямало-Ненецкого автономного округа. Является градообразующим предприятием для Надыма и п. Пангоды. Коллектив насчитывает более 10 тыс. сотрудников.

В составе предприятия 13 действующих газовых промыслов, 14 специализированных филиалов. Ежегодный объем добычи природного газа — более 100 млрд куб. м.

В компании внедрена система экологического менеджмента ISO 14001:2015.

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