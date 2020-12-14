Первый Фестиваль чемпионов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» «Игры ГТО» прошёл в Кисловодске

Source: Russia Ministry of Sport

В минувшие выходные на базе филиала Южного федерального центра спортивной подготовки «Юг Спорт» в Кисловодске (Ставропольский край) прошёл Первый Фестиваль чемпионов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» «Игры ГТО». Мероприятие, состоявшееся в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» федерального проекта «Демография», дало старт череде событий, приуроченных к 90-летию создания Всесоюзного комплекса ГТО (СССР).

В церемонии открытия Фестиваля приняли участие Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

«Я очень горжусь вами, уважаемые представители нашей великой страны, наше молодое поколение, и завидую вам по-хорошему! В ваших руках наше будущее. От того, насколько вы будете здоровыми и образованными, зависят стабильность и развитие России. «Игры ГТО» – удивительная площадка для возрождения нашей России и укрепления её могущества. Поэтому Президент Российской Федерации инициировал возрождение комплекса ГТО», – отметил Олег Матыцин.

«Мы делаем всё возможное, чтобы он был площадкой не только для тестирования, но и для объединения и общения. У нас даже родилась новая трактовка аббревиатуры ГТО – «Главное, товарищи, общение!». Сегодняшний день дарит нам возможность общаться, делиться опытом и с уверенностью смотреть в будущее. Желаю, чтобы миллионы и миллионы наших граждан с интересом приходили на площадки ГТО семьями и дарили друг другу радость и уверенность в будущем», – добавил Министр.

«Проект ГТО — серьезный. Но Президент поставил задачу, чтобы это было интересно, чтобы сдача нормативов ГТО не превращалась в обязательное мероприятие, которое не дает человеку возможность получать удовольствие от занятий спортом. Именно поэтому мы организовываем такие мероприятия, как Фестиваль «Игры ГТО», внося элемент конкуренции и соревновательности. Стремление к здоровому образу жизни должно реально стать частью нашей физической и духовной культуры. Тогда комплекс ГТО решит ту задачу, которую поставил Президент», – подчеркнул Олег Матыцин.

Владимир Владимиров в свою очередь сказал: «Мы развиваем инфраструктуру, связанную с ГТО в нашем крае, создаём площадки для развития новых видов спорта. На сегодняшний день ставропольцы получили больше 10 тысяч золотых значков. Верю, что в скором времени это даст Ставрополью новых чемпионов. ГТО – это достижение России».

На «Игры ГТО» собрались более 200 спортсменов-любителей из 32 регионов страны. На протяжении нескольких дней они состязались в четырёх видах нормативов: меткость, гибкость, сила и скорость, а также в «Эстафете ГТО».

Победителем Первого Фестиваля «Игры ГТО» стала команда Белгородской области, второе место заняли представители Калужской области, третье место заняла сборная Ленинградской области.

Команды, занявшие первые три места, получили кубки и медали, а также подарочные сертификаты на комплекты лицензионного оборудования комплекса «ГТО».

На закрытии Фестиваля было зачитано обращение заместителя Министра спорта Российской Федерации Одеса Байсултанова к участникам соревнований: «Уверен, что каждый вернётся домой с незабываемыми новыми впечатлениями, зарядом бодрости и положительной энергии. Хочу поздравить всех участников Первого Фестиваля ГТО. Желаю вам много ярких выступлений, больших спортивных площадок, бодрости духа и постоянной веры в себя и свои силы».

Организатором Первого Фестиваля «Игры ГТО» выступило Министерство спорта Российской Федерации.

Пресс-служба Минспорта России

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