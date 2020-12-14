Подготовка кадрового резерва «Газпром трансгаз Екатеринбург» прошла в онлайн-режиме

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

14 декабря 2020, 17:00

В ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» завершилась годовая программа подготовки кадрового резерва. В связи с введенными на предприятии эпидемиологическими ограничениями обучение и защита выпускных работ впервые проходили в дистанционном режиме с использованием специализированных интернет-платформ.

Всего для руководителей и специалистов различного уровня Учебно-производственный центр — филиал ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» — совместно с отделом кадров и трудовых отношений администрации компании организовали два семинара и три образовательных модуля. Сорок человек стали слушателями программ «Эффективное мотивационное лидерство» и «Развитие управленческих компетенций». Еще около пятидесяти молодых специалистов проходили подготовку в Школе резерва кадров (ШРК).

Завершением образовательного сезона стала защита проектов. В этом году четырехмодульный курс обучения окончили 19 слушателей ШРК, в течение двух лет занимавшихся разработкой своих тем. Экспертами на защите выступили: заместитель генерального директора предприятия по производству Андрей Саломатин, заместитель главного инженера по автоматизации, метрологическому обеспечению и связи Константин Постаутов и ряд специалистов производственных отделов администрации компании.

Многие из представленных разработок имеют высокую практическую значимость, и уже в ближайшей перспективе их планируется внедрить в производство. Наибольший интерес экспертной комиссии вызвала методика оценки остаточного ресурса изоляционных покрытий на магистральных газопроводах ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», разработкой которой занимается инженер челябинского отделения Инженерно-технического центра предприятия Светлана Калиберда, и некоторые другие проекты.

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