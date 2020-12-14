Source: Russia – Council of the Federation

По словам сенатора, соответствующая практика показала свою эффективность и будет продолжена на регулярной основе.

Сенатор РФ, представитель от исполнительного органа государственной власти Рязанской области Ирина Петина ПетинаИрина Александровнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Рязанской области и руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области генерал – лейтенант юстиции Владимир Никешкин провели совместный прием граждан в Кораблинском муниципальном районе Рязанской области.

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В ходе приема были подняты социальные вопросы, затрагивались проблемы жилищно-коммунального хозяйства, рассказала сенатор. «Для оказания помощи гражданам организованы консультации ведомственных юрисконсультов, привлечены некоммерческие социально – ориентированные организации».

По итогам приема Ирина Петина подготовила запросы в органы исполнительной власти, Владимир Никешкин дал поручения руководителям ответственных подразделений в кратчайшие сроки провести проверки по всем обращениям.

Ирина Петина

«Вопросы, с которыми обращались жители, взяты под личный контроль и будут оперативно рассмотрены», — сказала Ирина Петина. По ее словам, практика совместных приемов с руководителями профильных ведомств показала свою эффективность и будет продолжена на регулярной основе.

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