Source: Russia Federal Space

#Министерство обороны#Центр Келдыша#Космодромы#Плесецк#Ангара14.12.2020 10:48

Ракета «Ангара-А5» взята на сопровождение наземными средствами ВКС

Ракета космического назначения «Ангара-А5», стартовавшая сегодня, 14 декабря 2020 года, с Государственного испытательного космодрома Минобороны РФ (космодром Плесецк), в расчетное время (08 часов 53 минуты по московскому времени) принята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова Космических войск ВКС.

В 09 часов 04 минуты разгонный блок «Бриз-М» штатно отделился от ракеты-носителя «Ангара-А5». В расчетное время в зоне радиовидимости средств наземного автоматизированного комплекса управления Космических войск Воздушно-космических сил в установленных районах Республики Коми, Томской области и акватории Филлипинского моря прошло отделение I, II и III ступеней и сброс головного обтекателя «Ангара-А5».

Через 12 минут после старта орбитальный блок в составе разгонного блока «Бриз-М» и неотделяемого габаритно-массового макета полезной нагрузки отделился от третьей ступени носителя. Дальнейшее выведение орбитального блока на целевую геостационарную орбиту будет осуществляться с помощью разгонного блока «Бриз-М» по типовой девятичасовой трехимпульсной схеме с четырьмя включениями маршевого двигателя разгонного блока.

Пуск ракеты космического назначения «Ангара-А5» был осуществлен 14 декабря в 08 часов 50 минут по московскому времени боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил с космодрома Плесецк в Архангельской области.

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