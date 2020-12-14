Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Космический урок#МКС#МКС-64#Музей космонавтики14.12.2020 17:35

Состоялся урок географии в рамках «Космического урока»

В понедельник, 14 декабря 2020 года, Госкорпорация «Роскосмос» и московский Музей космонавтики провели предметный космический урок по географии «Земля — наш космический адрес» с прямым включением с борта Международной космической станции. В нем приняли участие учащиеся школы Федерального образовательного проекта «УчимЗнаем» в Национальном медицинском исследовательском центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачёва (г. Москва), обучающиеся Образовательного центра «Сириус» (г. Сочи) и участники Салехардского центра молодёжи (г. Салехард).

В рамках урока эксперты российской ракетно-космической промышленности вместе с учащимися средних общеобразовательных школ рассказали зрителям о том, как проводятся исследования Земли из космоса, что такое орбита и как географическое расположение космодромов влияет на орбиты выведения спутников. В прямом включении с борта МКС космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков ответили на вопросы участников урока и рассказали, что такое дистанционное зондирование Земли, какие объекты на Земле можно увидеть из космоса и как изучаются природные катаклизмы.

Кроме того, находясь в Музее космонавтики, на связь вышли Герой Советского Союза, летчик-космонавт Александр Лавейкин и Оксана Кушнырь, кандидат технических наук и заместитель начальника отдела оперативного мониторинга и анализа данных дистанционного зондирования Земли Научного центра оперативного мониторинга Земли компании «Российские космические системы» (входит в периметр Госкорпорации «Роскосмос»).

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Госкорпорацией «Роскосмос» совместно с Музеем космонавтики реализуется музейно-образовательное шоу для школьников — проект «Космический урок 2.0. Перезагрузка». Каждый месяц с августа по декабрь 2020 года космонавты отряда Роскосмоса с борта Международной космической станции совместно с экспертами в прямом эфире проводят для школьников интерактивные уроки по школьным предметам.

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