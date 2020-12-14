Социальный онлайн-форум партии «Единая Россия»

Source: President of Russia – Kremlin

Модераторы форума – заместитель Секретаря Генерального совета партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы Евгений Ревенко и волонтёр, заместитель председателя комитета Законодательного Собрания Красноярского края по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Елена Пензина.

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Е.Ревенко: Друзья, к работе форума присоединился Президент, лидер нашей партии Владимир Владимирович Путин.

Владимир Владимирович, добрый день!

В.Путин: Добрый день, Женя! Лена, добрый день!

Я внимательно слушал то, что сейчас Андрей [Гимбатов] говорил. Было очень приятно. И самые последние его слова, мне кажется, самые важные: когда люди делают добро, они получают удовольствие от этого. В этом в значительной степени и есть смысл жизни вообще. Когда помогаешь близким тебе людям и даже тем людям, которых ты, может быть, и не знаешь, но которые нуждаются в твоей поддержке, получаешь от этого удовлетворение. Это один из важнейших стимулов и важнейших инструментов для самореализации любого человека. Так что, Андрей, Вам спасибо.

Я, присоединившись к вам, хочу вас всех, друзья, поприветствовать. Обратиться хочу и к Дмитрию Анатольевичу, добрый день! Приветствую всех участников социального онлайн-форума «Единой России».

Я уже начал говорить, хочу ещё раз подчеркнуть, что ваша работа очень востребована: имею в виду, не только на этом форуме, а в целом в жизни. Хочу вам пожелать, чтобы она не прерывалась, чтобы любые инициативы, с которыми вы выступите и сегодня тоже, все реализовывались. Хочу отметить, что это чрезвычайно важное дело.

Рад возможности услышать сегодня ваши предложения, послушать, как идёт ваш разговор, какие задачи вы формулируете, какие конкретные решения для реализации стоящих перед страной задач вы предлагаете.

В этой связи хотел бы отметить: знаю, что тысячи партийных волонтёров занимаются доставкой лекарств, продуктов питания, сейчас только об этом говорили на примере пирогов. Причём делают это на своих машинах, бесплатно развозят тем людям, которые нуждаются, и медицинским работникам, жертвуют свои личные средства на закупку компьютеров для школьников, обучающихся на удалёнке, средств индивидуальной защиты, помогают пожилым, больным людям, одиноким – всем, кому сейчас особенно сложно.

В этой связи хочу сказать ещё одну важную вещь. Полагаю, что для самой массовой партии нашей страны повседневная работа в эти месяцы, работа именно рядом с людьми (сейчас об этом говорил Андрей, который является муниципальным депутатом), работа на местах – это повод провести аудит своих собственных рядов, дать заслуженную оценку, обратить внимание на тех, кто проявил себя с самой лучшей стороны, показал себя надёжным бойцом, добрым, сердечным человеком, причём не просто каким-то человеком, стремящимся к карьере, а настоящим тружеником, готовым впрягаться в решение непростых задач, стоящих перед страной. Такие люди, конечно, мощнейшая созидательная сила в целом в стране, и для партии они чрезвычайно важны. Именно с ними связано успешное будущее партии, её достойное представительство и в общественной жизни страны, и на всех уровнях власти.

Я хотел бы передать пас Дмитрию Анатольевичу Медведеву. И надеюсь, что вы тоже ещё выступите, и у меня будет возможность как-то отреагировать на те обсуждения, которые сейчас идут на вашем форуме.

Дмитрий Анатольевич, пожалуйста.

Продолжение следует.

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