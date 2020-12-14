С. Михайлов проконтролировал организацию горячего питания в школах Нерчинско-Заводского района Забайкалья

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор отметил успехи в организации горячего питания в сельских школах района.

Член Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Забайкальского края Сергей Михайлов МихайловСергей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Забайкальского края в рамках рабочей поездки в регион проконтролировал организацию горячего питания для начальных классов в школах Нерчинско-Заводского района.

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Сенатор посетил школы в селах Большой Зерентуй, Ивановка, Горный Зерентуй, Нерчинский Завод, поселке Михайловка.

В мероприятии также приняли участие председатель комитета по молодежной политике и спорту Заксобрания Забайкальского края Георгий Шилин, глава Нерчинско-Заводского района Евгений Первухин, председатель комитета образования района Валерий Куликов.

В ходе встреч Сергея Михайлова с руководством района и сельских школ обсуждались вопросы организации горячего питания для учащихся начальных классов, а также благоустройства школ и пришкольных территорий. Парламентарий отметил успехи, достигнутые образовательными организациями.

«Считаю, что школы Нерчинско-Заводского района достойно справляются с поставленной задачей, отвечая потребностям учащихся начальных классов в получении питания», — сказал сенатор.

Сергей Михайлов также обратил внимание на опыт успешного сотрудничества района с работающими организациями золотопромышленной отрасли в вопросах ремонта школ, в частности, спортивных залов. По его мнению, этот опыт важно транслировать во все муниципалитеты Забайкальского края, где действуют производственные предприятия.

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