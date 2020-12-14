Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провела встречу, на которой были подведены итоги очередного конкурса.

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, председатель организационного комитета по проведению мероприятий Всероссийской акции «Россия – территория Эколят – Молодых защитников Природы» Татьяна Гигель ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай провела встречу, где были подведены итоги Всероссийского урока «Эколята – молодые защитники природы». Конкурс проводился совместно с Министерством просвещения России во исполнение Плана основных мероприятий до 2020 г., проводимых в рамках Десятилетия детства, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации.

Конкурс — одно из мероприятий учрежденных комитетами Совета Федерации. Его цель — экологическое просвещение детей и подростков российских регионов, формирование у них ответственного экологического поведения

Татьяна Гигель отметила, что конкурс — одно из мероприятий учрежденных комитетами Совета Федерации. Его цель — экологическое просвещение детей и подростков российских регионов, формирование у них ответственного экологического поведения, повышение естественнонаучной грамотности.

Сенатор выразила слова благодарности за поддержку проведения урока председателю Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексею Майорову МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия и председателю Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой. ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан

По мнению Татьяны Гигель, Всероссийский урок способствует формированию у ребёнка богатого внутреннего мира и системы ценностных отношений к природе, и, как следствие, бережного отношения к ней, воспитанию у ребёнка культуры природолюбия. Необходимо, чтобы эти уроки проводились ежегодно, подчеркнула она.

Руководитель Всероссийских природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята–Дошколята», «Эколята», «Молодые защитники Природы» Владимир Зотов рассказал, что урок проходил в дистанционном формате. Это дало возможность детским садам, школам и региональным эколого-биологическим центрам принять участие в мероприятии. В уроке приняли участие 85 российских регионов, почти 700 тыс. человек и более 12 тыс. образовательных организаций.

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, член программного комитета проектов Геннадий Орденов ОрденовГеннадий Ивановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Астраханской области считает, что проведение таких уроков очень важно для развития ребенка. Благодаря этому направлению воспитывается любовь к родной природе, к родному дому и семье, к истории и культуре страны, считает сенатор.

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