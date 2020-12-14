Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

14 декабря 2020, 16:10

10 декабря 2020 года на базе МБОУ «Гимназия № 183» Казани работниками ООО «Газпром трансгаз Казань» совместно с Поволжским центром образовательных инноваций «Практик» был реализован экологический квест «Зеленое ГТО — Зеленое Поколение».

Цель квеста — повышение уровня экологической культуры и сознания подрастающего поколения. В рамках данного мероприятия учащиеся 7 классов смогли проверить свои знания и навыки в части экологически ориентированного образа жизни, пройдя работу ряда станций:

— «Разделяй» — умение сортировать отходы;

— «Сколько» — знания по определению сроков разложения различных видов отходов;

— «Экомаркет» — разработка экоправил для похода в магазин;

— «Экодом» — определение составляющих экологического дома и создание мотивирующих мемов.

По итогам испытаний все участники получили знаки отличия, которые подтверждают высокий уровень экологической культуры.

Проект «Зеленое ГТО» позволяет в условиях ограниченного времени погрузить участников в реальные жизненные ситуации, где им приходится действовать в соответствии с принципами экологической культуры.

Следует отметить, что в 2019 году в рамках международного проекта «Экологическая культура. Мир и согласие», представленный компанией проект «Зеленое ГТО» признан победителем в номинации «Экологическое воспитание и просвещение».

Справка

ООО «Газпром трансгаз Казань» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром». Осуществляет транспортировку в центральные регионы Российской Федерации, страны ближнего и дальнего зарубежья более 220 млрд куб. м природного газа, а также поставляет до 15 млрд куб. м газа потребителям Республики Татарстан, в ряд районов Оренбургской, Самарской, Ульяновской, Кировской областей, Башкортостана, Удмуртии и Чувашии.

В настоящее время предприятие эксплуатирует магистральные газопроводы протяженностью более 5,7 тыс. км, распределительные газопроводы протяженностью 40 тыс. км, около 200 газораспределительных станций и более 9 тыс. газорегуляторных пунктов.

В компании действует система экологического менеджмента ISO 14001, система менеджмента качества на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001–2008 и СТО «Газпром» 9001–2006.

Коллектив насчитывает более 10 тыс. работников. Головной офис расположен в Казани.

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