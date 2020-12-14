«Энергия побед» отметила десятилетний юбилей

Source: Gazprom in Russian

Релиз

14 декабря 2020, 12:45

11 декабря в г. Москве состоялась торжественная церемония чествования победителей и лауреатов X Всероссийского фестиваля-конкурса спортивной журналистики «Энергия побед», организованного Олимпийским комитетом России и Федерацией спортивных журналистов России при поддержке ПАО «Газпром».

Победителями X Всероссийского фестиваля-конкурса спортивной журналистики «Энергия побед» стали следующие журналисты.

В номинации «Лучшая публикация» среди федеральных СМИ:

I место — Иванов Владимир, газета «Спорт-Экспресс», г. Москва;

II место — Рабинер Игорь, газета «Спорт-Экспресс», г. Москва;

III место — Голышак Юрий, газета «Спорт-Экспресс», г. Москва.

В номинации «Лучшая публикация» среди региональных СМИ:

I место — Куликов Александр, журнал «Спортивная смена», г. Белгород;

II место — Магомаева Диана, портал «Это Кавказ», г. Грозный;

III место — Сейидов Юрий, газета «Горняцкая правда», г. Коркино, Челябинская область.

В номинации «Лучшая публикация» среди иностранных русскоязычных СМИ:

I место — Щурко Сергей, газета «Прессбол», г. Минск;

II место — Михалевич Юрий, сайт хоккейного клуба «Динамо-Минск»;

III место — Хохлюк Виктор, портал «Sportsarena. Kz».

В номинации «Лучший телевизионный репортаж/сюжет/фильм» среди федеральных СМИ:

I место — Анисимов Антон, телеканал «Матч ТВ», г. Москва;

II место — Гурджи Владислав, телеканал «Матч! Страна», г. Москва;

III место — Прудников Игорь, «Первый канал», г. Москва.

В номинации «Лучший телевизионный репортаж/сюжет/фильм» среди региональных СМИ:

I место — Антимонова Светлана, Иванов Андрей, телеканал «ОТС-ТВ», г. Новосибирск;

II место — Куделькина Мария, ТРК «Квант»”, г. Междуреченск, Кемеровская область;

III место — Перевощикова Анастасия, ГТРК “Удмуртия”, г. Ижевск.

В номинации “Лучший телевизионный репортаж/сюжет/фильм” среди иностранных русскоязычных СМИ:

I место — Деменков Игорь, Птушко Сергей, канал “Onliner.by”, г. Минск.

В номинации “Лучший радиорепортаж” среди федеральных и региональных СМИ:

I место — Вихарев Илья, ТРК “Моя Удмуртия”, г. Ижевск, Республика Удмуртия;

II место — Шклярская Николь, ТРК “Балтийский берег”, г. Сосновый Бор, Ленинградская область;

III место — Шакирова Лилия, Татарников Трафим, Халиков Тагир, радиостанция “Спутник FM”, г. Уфа.

В номинации “Лучший фоторепортаж/фоторабота” среди федеральных СМИ:

I место — Кузьмин Юрий, сайт “КХЛ”, г. Москва;

II место — Шарифулин Валерий, агентство ТАСС, г. Москва;

III место — Синицын Михаил, “Российская газета”, г. Москва.

В номинации “Лучший фоторепортаж/фоторабота” среди региональных СМИ:

I место — Чепакин Андрей, газета “Петербургский дневник”, г. Санкт-Петербург;

II место — Лукин Александр, еженедельник “Metro”, г. Новосибирск;

III место — Кручинин Роман, портал “SA-extrememedia”, г. Казань.

В номинации “Лучший фоторепортаж/фоторабота” среди иностранных русскоязычных СМИ:

I место — Костюченко Денис, агентство “БелТА”;

II место — Кудрявцев Кирилл, агентство “Франс-Пресс”;

III место — Тумашов Евгений, портал “BIathlonworld.com”.

В номинации “Будущее спортивной журналистики”:

I место — Самохвалова Анастасия, Хатыпова Снежана, детская медиастудия “Серебряный Марс”, г. Луганск;

II место — Зыкова Регина, портал “Союз печатников”, г. Санкт-Петербург;

III место — Валова Эвелина, Вахрушев Дмитрий, “Первое городское школьное телевидение«/ТК „Удмуртия“, г. Ижевск.

Обладателем специального приза „Юбилей“ стал российский журналист, телеведущий и спортивный комментатор Василий Конов.

В этом году специального приза „За особый вклад в развитие спортивной журналистики в России“ удостоен Юрий Розанов — известный российский спортивный телекомментатор.

Специальным призом „Патриарх“ награжден Николай Долгополов — Президент Федерации спортивных журналистов России, писатель-документалист, заместитель главного редактора „Российской газеты“, вице-президент Международной ассоциации спортивной прессы (АИПС).

Справка

Всероссийский фестиваль-конкурс спортивной журналистики „Энергия побед“ впервые был организован ПАО „Газпром“ в 2011 году в рамках реализации проекта „Газпром 2014“. За время проведения конкурса в нем приняли участие более 2300 журналистов из всех регионов России и 21 страны ближнего и дальнего зарубежья.

Организаторами X фестиваля-конкурса „Энергия побед“ стали Олимпийский комитет России (ОКР) и Федерация спортивных журналистов России. ПАО „Газпром“ является генеральным партнером конкурса. В конкурсе приняли участие 317 журналистов из 63 регионов РФ и 11 стран ближнего и дальнего зарубежья.

История активного взаимодействия „Газпрома“ и ОКР началась в 2001 году с подписания долгосрочной программы сотрудничества. „Газпром“ оказывал поддержку ОКР для подготовки российских спортсменов к Олимпийским играм в Солт-Лейк-Сити (2002 год), Афинах (2004), Лондоне (2012) и Сочи (2014). В рамках подготовки к зимним Играм-2014 „Газпром“ создал уникальные спортивные и производственные объекты.

23 октября 2014 года „Газпром“ и ОКР подписали Меморандум о сотрудничестве. „Газпром“ стал Генеральным спонсором Олимпийской команды России и оказывал ей поддержку в рамках подготовки к Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро (2016) и Пхенчхане (2018).

Последние новости по теме

MIL OSI