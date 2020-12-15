А. Турчак: Во всех сферах деятельности МСУ, в том числе в межмуниципальном сотрудничестве, важно обеспечивать прямой диалог с гражданами

Source: Russia – Council of the Federation

Состоялось заседание Совета по местному самоуправлению, посвященное межмуниципальному сотрудничеству.

Первый заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Турчак ТурчакАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Псковской области провел заседание Совета по местному самоуправлению на тему «Межмуниципальное сотрудничество: эффективные практики, проблемы и перспективы развития». На мероприятии прошло в формате видеоконференции.

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Андрей Турчак подчеркнул, что в свете конституционных изменений, одобренных на общероссийском голосовании летом этого года, вопросы, связанные с деятельностью местной власти, приобретают особое звучание. Важнейшие новации касаются закрепления в Конституции единой системы публичной власти, в которую наряду с государственными органами входят и органы муниципальной власти, а их взаимодействие направлено на эффективное обеспечение интересов граждан.

По его словам, важным событием для российских муниципалитетов стало поручение Президента России разработать новый документ стратегического планирования — Основы государственной политики в сфере развития местного самоуправления на период до 2030 г. «Эта инициатива свидетельствует о том, что сегодня развитию местного самоуправления и гражданского участия в решении вопросов, влияющих на улучшение жизни людей, уделяется повышенное внимание, в том числе в связи с новыми конституционными нормами».

Госсовет будет готовить предложения по ключевым вопросам государственного строительства, развития основ федерализма и местного самоуправления, а также по вопросам взаимодействия всех уровней публичной власти

Андрей Турчак считает, что особую значимость для местного самоуправления представляет принятый в рамках реализации обновленных конституционных положений закон о Государственном Совете. «Госсовет будет готовить предложения по ключевым вопросам государственного строительства, развития основ федерализма и местного самоуправления, а также по вопросам взаимодействия всех уровней публичной власти. Это будет способствовать более полному учету интересов муниципальных образований при реализации политики государства».

По словам первого вице-спикера СФ, во всех сферах деятельности местного самоуправления, в том числе в межмуниципальном сотрудничестве, важно обеспечивать прямой диалог с гражданами. На это направлен закон о так называемом инициативном или «народном» бюджетировании. Парламентарий указал, что закон гарантирует жителям поселений, районов, округов и городов участие в принятии бюджетных решений, в распределении части средств местного бюджета на проекты, важные для самих граждан. «Сейчас идет активная работа по реализации принятого закона, подготовлены модельные акты для регионов и муниципалитетов. Мы должны четко усвоить, что взаимодействие местной власти и граждан должно идти в каждодневном режиме».

Андрей Турчак подчеркнул, что названные меры призваны раскрыть потенциал муниципальной демократии. При этом должна возрастать и роль муниципалитетов в достижении национальных целей. «Для решения стоящих перед страной задач зачастую необходима консолидация усилий разных территорий. Поэтому межмуниципальное сотрудничество является одним из перспективных направлений развития местного самоуправления». Примером эффективной консолидации усилий в рамках межмуниципального сотрудничества на федеральном уровне он назвал Всероссийскую ассоциацию развития местного самоуправления, объединившую самые авторитетные организации в сфере местного самоуправления в нашей стране.

Вместе с тем, отметил он, из‑за наличия некоторых нестыковок в законодательстве такая форма, как межмуниципальные хозяйственные организации, не является распространенной. В межмуниципальных хозяйственных организациях участвуют чуть более двухсот шестидесяти муниципалитетов. Тем не менее, они решают самые разные задачи, чаще всего в области водоснабжения, сбора, вывоза и утилизации мусора, транспортного обслуживания населения. «Для исправления ситуации сегодня необходима корректировка законодательства, например, о приватизации муниципального имущества. Оно не позволяет передавать имущество муниципалитетов в качестве взноса в уставный капитал межмуниципальных обществ с ограниченной ответственностью. Следует также урегулировать порядок заключения и реализации межмуниципальных соглашений», — предложил Андрей Турчак.

Как подчеркнул первый вице-спикер СФ, перспективной формой сотрудничества муниципалитетов может стать формирование городских агломераций, развитию которых уделено большое внимание в Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, а также в региональных и муниципальных документах стратегического планирования. Это позволит муниципалитетам объединить свои усилия для реализации межмуниципальных инфраструктурных проектов и строительства жилья, считает он.

«Совет Федерации неоднократно обращал внимание на необходимость законодательного регулирования развития городских агломераций», — сообщил Андрей Турчак. К настоящему времени Министерством экономического развития России подготовлен пакет законов, один из которых направлен на решение данного вопроса. Сопутствующие законопроекты конкретизируют положения о порядке и содержании межмуниципальных соглашений, а также снимают ряд проблем, связанных с деятельностью межмуниципальных хозяйственных организаций. «Это важный шаг, способствующий созданию новых городских агломераций и осуществлению муниципалитетами совместной деятельности и, как следствие, поступлению дополнительных инвестиций в развитие российских городов и сёл», — подчеркнул парламентарий.

По его мнению, для дальнейшего развития межмуниципального сотрудничества необходимо решать проблемы финансовой обеспеченности местного самоуправления. «Эта тема является предметом постоянного внимания Совета Федерации. В прошлом году палата одобрила закон о так называемых «горизонтальных» субсидиях, которые стали дополнительным стимулом для совместного решения вопросов местного значения в рамках межмуниципального сотрудничества».

Первый вице-спикер СФ считает важным обратить внимание на необходимость методической и организационной поддержки муниципалитетов по вопросам межмуниципального сотрудничества со стороны профильных федеральных и региональных органов исполнительной власти.

Заседание Совета по местному самоуправлению на тему «Межмуниципальное сотрудничество: эффективные практики, проблемы и перспективы развития»

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Заседание Совета по местному самоуправлению на тему «Межмуниципальное сотрудничество: эффективные практики, проблемы и перспективы развития»

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Андрей Турчак

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Заседание Совета по местному самоуправлению на тему «Межмуниципальное сотрудничество: эффективные практики, проблемы и перспективы развития»

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Заседание Совета по местному самоуправлению на тему «Межмуниципальное сотрудничество: эффективные практики, проблемы и перспективы развития»

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Заседание Совета по местному самоуправлению на тему «Межмуниципальное сотрудничество: эффективные практики, проблемы и перспективы развития»

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Заседание Совета по местному самоуправлению на тему «Межмуниципальное сотрудничество: эффективные практики, проблемы и перспективы развития»

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«Государственные и муниципальные органы власти, как элементы единой системы публичной власти, должны консолидировать свои ресурсы для развития этого важного для страны направления в целях решения задач социально-экономического развития, улучшения условий жизни в интересах и на благо наших граждан, где бы они не проживали», — полагает Андрей Турчак.

Как отметил председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко, МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области одним из значимых направлений дальнейшего развития местного самоуправления в стране является совершенствование механизмов межмуниципального сотрудничества, потенциал которого очень весом, но не везде ещё раскрыт в должной мере. Принятие летом этого года важнейших изменений в Конституцию РФ фактически дало старт новому этапу развития системы местного самоуправления в России, подчеркнул сенатор.

«Принципиально важной для развития всей системы МСУ и, в частности, межмуниципального сотрудничества, является, конституционная норма о том, что органы местного самоуправления и органы государственной власти входят в единую систему публичной власти и осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного решения задач в интересах населения».

Олег Мельниченко сообщил, что в рамках подготовки к заседанию Совета были направлены запросы в органы государственной власти всех субъектов Федерации. Из поступивших материалов следует, что на сегодняшний день наиболее развитая и широко применяемая форма межмуниципального сотрудничества – это межмуниципальные соглашения о совместном решении вопросов местного значения в разных сферах. Таких сфер взаимовыгодного сотрудничества очень много, это развитие объектов социальной и коммунальной инфраструктуры, организация деятельности по накоплению и транспортированию твердых коммунальных отходов, благоустройство территорий, совместные закупки для муниципальных нужд и многое другое.

Сенатор обратил внимание, что как следует из поступившей с мест информации, очень востребованной формой межмуниципального сотрудничества, является создание городских агломераций. В России сформировалось около 40 крупных и крупнейших городских агломераций с общей численностью населения, превышающей 73 млн человек.

«При этом считаю обоснованным, что поддерживать и развивать надо не только крупные и крупнейшие городские агломерации, но и те, на территории которых проживает менее 500 тысяч человек. И в таком случае они смогут стать центрами развития многих территорий, далеких от городов-миллионников, и одним из способов уменьшения межрегиональных и внутрирегиональных дисбалансов в социально-экономическом развитии. Это будет значительно способствовать увеличению количества перспективных центров экономического роста с максимальным рассредоточением их по территории страны, что соответствует одному из приоритетов пространственного развития, закрепленных в Стратегии пространственного развития России», — отметил Олег Мельниченко.

Глава Комитета СФ предложил рекомендовать скорректировать порядок заключения договоров аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления имуществом и иных договоров, предусматривающих переход прав владения или пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и установить возможность предоставления указанных прав на такое имущество межмуниципальным некоммерческим организациям без проведения конкурсов или аукционов. Также определить в правилах проведения совместных конкурсов и аукционов порядок осуществления совместных конкурсов и аукционов заказчиками, финансируемыми из бюджетов разных публично-правовых образований.

По его словам, многие регионы обращают внимание на необходимость усилить методическое обеспечение, разработать методрекомендации по основным вопросам организации межмуниципального сотрудничества. «Требуется не только разработать новые рекомендации по общим вопросам такого сотрудничества, но и подготовить отраслевые рекомендации по вопросам межмуниципального сотрудничества в разных сферах, так как в них имеются существенные особенности (жилищно-коммунальное хозяйство; здравоохранение; организация досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры и так далее)».

При этом, уточнил сенатор, необходимо разработать экономически обоснованные модели и формы межмуниципального сотрудничества, учитывающие экономические интересы и возможности малых муниципальных образований.

Кроме того, считает Олег Мельниченко, заслуживает внимание предложение разработать на федеральном уровне план мероприятий, направленный на повышение уровня профессиональной подготовки руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований при реализации межмуниципального сотрудничества.

Парламентарий напомнил о стремительно набирающей обороты организации межмуниципального сотрудничества, действующей на федеральном уровне – Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, созданной весной 2019 г. В рамках заседания сенатор предложил рекомендовать ВАРМСУ осуществлять на постоянной основе мониторинг и изучение эффективных практик межмуниципального сотрудничества, а также их тиражирование, оказывать советам муниципальных образований субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления консультационную помощь в вопросах развития межмуниципального сотрудничества. «Нам вместе, на федеральном и региональном уровнях, предстоит ответственная работа по совершенствованию правового обеспечения и мер государственной поддержки межмуниципального сотрудничества в интересах наших граждан», — заявил Олег Мельниченко.

В обсуждении приняли участие первый заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко, ШевченкоАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области сенаторы, первый заместитель Министра юстиции РФ Юрий Любимов, первый заместитель Министра финансов РФ Леонид Горнин, статс-секретарь — заместитель Министра экономического развития РФ Алексей Херсонцев, аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова, представители законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, общественных организаций, научного и экспертного сообщества.

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