А. Турчак: Нами подготовлен и внесен законопроект о беззаявительном порядке получения пенсий по инвалидности

Source: Russia – Council of the Federation

Подготовлен очередной важный законопроект, направленный на упрощение получения государственных услуг, подчеркнул первый вице-спикер Совета Федерации.

Законопроект о беззаявительном порядке получения страховых и социальных пенсий по инвалидности внесен в Государственную Думу. Аналогичная норма вводится в отношении всех страховых пенсий в случае, если они пересматриваются в сторону увеличения. Об этом сообщил первый заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Турчак. ТурчакАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Псковской области

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Авторами проекта федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий, социальных доплат к пенсиям в целях создания для граждан удобных условий реализации права на пенсионное обеспечение и социальную помощь» являются сенаторы Андрей Турчак, Инна Святенко, СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы Мария Львова-Белова, Львова-БеловаМария Алексеевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Пензенской области депутаты Государственной Думы.

После того как информация вносится в федеральный реестр инвалидов, она будет автоматически направляться в Пенсионный фонд. В течение 5 рабочих дней ее рассматривают и затем извещают человека о том, что ему назначена пенсия

«Совместно с Министерством труда и социальной защиты РФ мы подготовили законопроект о беззаявительном порядке получения страховых и социальных пенсий по инвалидности. После того как информация вносится в федеральный реестр инвалидов, она будет автоматически направляться в Пенсионный фонд. В течение 5 рабочих дней ее рассматривают и затем извещают человека о том, что ему назначена пенсия», – проинформировал Андрей Турчак.

Первый вице-спикер СФ отметил, что этим законопроектом предлагается ввести презумпцию согласия на увеличение пенсии. «Раньше требовалось приезжать и подписывать согласие, если размер пенсии увеличивался. Наш законопроект позволит это делать автоматически», – подчеркнул парламентарий.

«Мы подготовили очередной важный законопроект, направленный на упрощение получения государственных услуг. Особенно он актуален в период пандемии, так как люди с ограниченными возможностями здоровья и пенсионеры должны соблюдать режим самоизоляции, а не ходить по инстанциям и подвергаться риску заражения», – сказал Андрей Турчак, подчеркнув, что во всех сферах предоставления государственных услуг необходимо упрощать процедуры их получения, а где это возможно – вводить беззаявительный порядок.

По словам первого вице-спикера СФ, в документе также закрепляется обязанность Пенсионного фонда информировать людей о предполагаемом размере пенсии, начиная с 45 лет. Это позволит оценить имеющиеся пенсионные права и даст возможность их скорректировать, отметил законодатель.

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