Source: Russia Federal Space

Роскосмос. В СФ прошел круглый стол по космосу – Новости – Госкорпорация «Роскосмос»

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#Роскосмос#Главное#Совет Федерации

15.12.2020 12:17

В СФ прошел круглый стол по космосу

Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин и заместитель генерального директора по международному сотрудничеству Сергей Савельев приняли участие в круглом столе, состоявшемся 14 декабря в онлайн-формате. Организатором выступил Комитет по международным делам Совета Федерации.

В ходе дискуссии участники обменялись оценками законодательных инициатив США в области правового регулирования космической деятельности и мнениями об их влиянии на интересы других игроков на международном рынке товаров и услуг в космической сфере. Одним из ключевых вопросов обсуждения стал анализ возможных последствий реализации американских подходов с точки зрения защиты национальных интересов Российской Федерации в этой области. Также была отмечена необходимость выработки предложений по изменению действующего российского законодательства для обеспечения перспективного развития российской космической индустрии.

Свои доклады по повестке представили первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк, заместитель Министра иностранных дел России Сергей Рябков, генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, заместитель генерального директора по международному сотрудничеству Сергей Савельев, заместитель председателя Совета РАН по космосу Лев Зелёный и заведующий кафедрой международного права РУДН Аслан Абашидзе.

Руководил мероприятием председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, который по итогам круглого стола подтвердил готовность Комитета по международным делам Совета Федерации проводить дальнейшую работу с заинтересованными ведомствами, в том числе с Госкорпорацией «Роскосмос», по отмеченным направлениям.

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